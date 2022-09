Aduro annonce la disponibilité d'un réacteur à bitume à flux continu à grande échelle destiné à des essais clients

French German

SARNIA, Ontario, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d’eau pour recycler chimiquement les plastiques et transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, annonce qu'il entre dans les dernières étapes de l'achèvement de son réacteur HydrochemolyticTM à flux continu de bitume (« R2 Bitumen ») à l'échelle pilote.



Le réacteur avancé R2 Bitumen sera complété par un Flash Drum mis en service récemment, un séparateur vapeur-liquide permettant un degré plus élevé de variation des échantillons de produits acceptés par les clients potentiels. La mise en service finale et les essais des réacteurs Flash Drum et R2 Bitumen sont prévus respectivement pour fin septembre et octobre 2022.

Conformément à l'engagement d'Aduro à faire progresser les engagements de clients potentiels et les essais de matières premières, la société a accéléré les travaux sur ses installations de laboratoire et ses capacités de test afin de pouvoir lancer des essais et des démonstrations auprès de clients potentiels.

Le programme d'essai client mis en place permet à la société de s'engager avec des clients potentiels par le biais de l'analyse et de la caractérisation d'échantillons de produits, d'échanges de données et de matériel dans le but de faciliter les discussions commerciales et de créer un pipeline de projets commerciaux.

Le R2 Bitumen amélioré ne se contentera pas d'accélérer et d'étendre la capacité de la société à interagir avec de nouveaux clients potentiels. Il permettra également à Aduro de franchir les autres étapes clés relatives à l'engagement existant de la société avec une société confidentielle cotée en bourse (« Confidential Entity Inc. » ou « CEI »), par lequel CEI a évalué la technologie de la Société en vue de mesurer ses possibilités de mise à niveau des asphaltènes sur les échantillons fournis par CEI.

« Le travail acharné et le dévouement de notre équipe de recherche et d'ingénierie sont les moteurs d'une gestion efficace de ces projets », a commenté Ofer Vicus, président-directeur général d'Aduro. « Nous nous rapprochons de l'achèvement de notre réacteur bitume à l'échelle pilote. L'équipe peut désormais concentrer son attention sur les engagements des clients, l'étude détaillée de la performance technique et la capacité à fournir des analyses et des résultats aux clients potentiels. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

