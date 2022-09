Hepsor AS tütarettevõte ostab uue kinnistu Manufaktuuri

English Estonian

Hepsor AS tütarettevõte sõlmis 7. septembril 2022 lepingu Manufaktuuri kvartalis asuva Manufaktuuri 12 kinnistu ostmiseks. Kokku rajatakse kinnistule, mida arendatakse koos pikaajalise koostööpartneri Tolaram Grupiga, ligikaudu 45 uut korterit.

Hepsor ASi juhatuse liige Henri Laks ütles: „Manufaktuuri 12 on osa Manufaktuuri kvartali arendusest. Juba sel aastal alustame kvartalis uue etapi ehitust. Manufaktuuri 7 arenduses valmivad 2024-2025. aastal kaks kortermaja kokku 154 korteriga ja ca 450 m2 äripindadega. Ajaloolise Balti Manufaktuuri tehasehoone renoveerimise käigus lisandub aastatel 2025-2026 veel 261 uut korterit ja 5 800 m2 äripinda. Manufaktuuri kvartali arenduse esimene etapp, 269 korteriga Sitsi Õunaaia arendus, valmis 2019. aastal ning see oli ühtlasi Hepsori ja Tolaram Groupi koostöö algus. Kokku arendatakse kvartalisse umbes 730 korterit. Innovaatilised lahendused ning olemasolevate materjalide taaskasutamine toetab meie rohelise mõtteviisi kontseptsiooni nii äripindade kui ka korterite puhul. Tervikliku keskkonna tekitamiseks rajame kvartalisse pargid, rohealad ja mänguväljakud nii Manufaktuuri elanikele, seal tegutsevate ettevõtete töötajatele kui ka külastajatele. Tegemist on polüfunktsionaalse alaga, mis loob suurt väärtust kogu piirkonnale.“

Lisainformatsioon:

Rohkem informatsiooni Manufaktuuri kvartali arenduse kohta leiab hepsor.ee/manufaktuur/m7/

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee