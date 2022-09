Zenas BioPharma ernennt Dr. Simon Lowry zum Chief Medical Officer

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean Portuguese Spanish French German Indonesian Thai

WALTHAM, Mass. und SHANGHAI, China, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung immunbasierter Therapien für bedürftige Patienten weltweit zu werden, hat heute die Ernennung von Dr. Simon Lowry zum Chief Medical Officer des Unternehmens bekanntgegeben. Dr. Lowry bringt über 20 Jahre umfassende klinische Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von Programmen im frühen bis späten klinischen Stadium zu Zenas, wo er die globalen klinischen, medizinischen und Pharmakovigilanz-Funktionen des Unternehmens leiten wird.



„Wir freuen uns, Dr. Lowry zu diesem für das Unternehmen entscheidenden Zeitpunkt bei Zenas begrüßen zu können, da wir im vierten Quartal dieses Jahres zwei Phase-3-Zulassungsstudien für unseren führenden Produktkandidaten Obexelimab beginnen und für mehrere Pipeline-Programme klinische Erstversuche am Menschen einleiten werden“, so Dr. Hua Mu, Ph. D., Chief Executive Officer bei Zenas. „Dr. Lowrys bewährte Führungsqualitäten, sein breiter Hintergrund in der klinischen Entwicklung und seine umfassende Erfahrung mit globalen klinischen Studien werden unsere Fähigkeit weiter stärken, unsere Mission zu erfüllen, die darin besteht, das Leben von Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu verbessern, indem wir erstklassige immunbasierte Therapien für Patienten bereitstellen.

Dr. Simon Lowry fügte hinzu: „Es gibt viele Patienten mit Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten, die wirksame neue Behandlungsmöglichkeiten benötigen. Das sehr erfahrene und talentierte Team von Zenas hat in kürzester Zeit beeindruckende Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Unternehmenspipeline gemacht, und ich freue mich darauf, die kontinuierliche Weiterentwicklung der klinischen Programme von Zenas bis zur Vermarktung zu leiten und gleichzeitig die Pipeline innovativer Programme des Unternehmens weiter auszubauen.“

Dr. Lowry ist Mediziner mit 20 Jahren Erfahrung in großen und aufstrebenden pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen, wo er erfolgreiche Entwicklungsprogramme leitete, klinische und medizinische Teams führte und mit Zulassungsbehörden in verschiedenen medizinischen Bereichen wie Rheumatologie, Immunologie und Augenheilkunde zusammenarbeitete. Bevor er zu Zenas kam, war Dr. Lowry Chief Medical Officer bei Kinevant Science, einem biopharmazeutischen Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Behandlung seltener Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten konzentriert. Dr. Lowry war zuvor Leiter der immunologischen F&E-Abteilung bei Roivant Sciences, wo er alle immunologischen Produkte im Entwicklungsstadium bis zur klinischen Entwicklung leitete und ein zentrales Mitglied des Führungsteams war. Er war auch Chief Medical Officer bei Sun Pharma North America, wo er für vier Marken-Therapiebereiche (Immunologie und Dermatologie, Augenheilkunde, Neurologie und Onkologie) verantwortlich war und alle Aspekte der Entwicklung und der medizinischen Funktionen (einschließlich klinischer Entwicklung, medizinischer Informationen, Feldmedizin, HEOR, Veröffentlichungen/medizinische Kommunikation und Betrieb) leitete. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er bei Novartis, wo er als Vice President, Global Medical Affairs Franchise Head, Immunology & Dermatology, tätig war, und bei Pfizer, wo er in Positionen mit zunehmender Verantwortung arbeitete, unter anderem als Vice President, Oncology Medical Affairs Group Leader.

Vor seiner Laufbahn im Bereich Pharma/Biotechnologie praktizierte Dr. Lowry als Internist in verschiedenen Einrichtungen in Großbritannien und Australien. Er erwarb einen BA-Abschluss von Trinity Hall, Cambridge University, Vereinigtes Königreich, und einen MB BChir-Abschluss in Medizin von der Cambridge University School of Clinical Medicine.

Über Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, führend in der Entwicklung und Kommerzialisierung von immunbasierten Therapien für Patienten auf der ganzen Welt zu werden. Mit klinischer Entwicklung und Niederlassungen in den USA und China treibt Zenas die Entwicklung einer umfangreichen Pipeline innovativer Therapeutika zügig voran, die über unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklungsstrategie weiter wächst. Unser erfahrenes Führungsteam und unser Netzwerk von Geschäftspartnern treiben operative Exzellenz voran, um potenziell transformative Therapien bereitzustellen, die das Leben von Menschen verbessern, die mit Autoimmunerkrankungen und seltenen Krankheiten konfrontiert sind. Weitere Informationen über Zenas BioPharma finden Sie unter www.zenasbio.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @ZenasBioPharma und LinkedIn .