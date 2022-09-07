Zenas BioPharma任命Simon Lowry博士担任首席医学官

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美国马萨诸塞州沃尔瑟姆和中国上海, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于成为世界各地患者免疫疗法开发与商业化领先企业的全球性生物制药公司Zenas BioPharma（泽纳仕生物医药），今日宣布任命Simon Lowry医学博士担任其首席医学官。Lowry博士为Zenas带来了20多年在早期至晚期临床项目设计和执行方面的广泛临床专业知识，他将领导该公司的全球临床、医学事务及药物警戒职能。



Zenas首席执行官牟骅博士表示：“我们将于今年第四季度开始先导候选产品Obexelimab的两项三期注册临床试验，同时启动多个管线项目的首次人体临床试验。我们很高兴地欢迎Lowry博士在这个关键时刻加入Zenas。Lowry博士久经考验的领导能力、广泛的临床开发背景和丰富的全球临床试验经验将进一步增强我们的能力以践行我们的使命，即通过为患者提供一流的免疫疗法，从而改变医疗需求尚未得到满足患者的生活。”

Simon Lowry博士补充道：“许多自身免疫疾病和罕见病患者都需要有效的新治疗方案。经验丰富、才华横溢的Zenas团队在极短的时间内推进了公司的产品管线，取得了令人瞩目的进展，我期待领导继续推进Zenas的临床项目进入商业化，同时进一步扩大公司的创新项目管线。”

Lowry博士是一位医学博士，在大型和新兴制药及生物技术公司拥有20年的经验，领导主持了众多成功的开发项目、领导临床和医学事务团队，并在包括风湿病学、免疫学和眼科学等多个医学领域与监管机构互动交流。在加入Zenas之前，Lowry博士曾担任Kinevant Sciences的首席医学官，这是一家临床阶段生物制药公司，致力于治疗罕见的炎症性和自身免疫疾病。Lowry博士曾担任Roivant Sciences公司的免疫学研发主管，领导所有开发阶段的免疫学资产进入临床开发，并担任领导团队的关键成员。他还曾担任Sun Pharma North America的首席医学官，负责免疫学与皮肤病学、眼科学、神经病学和肿瘤学这四大类治疗领域，并领导所有的开发和医学职能（包括临床开发、医学信息、驻地医学事务、HEOR、出版物/医学通讯，和运营）。Lowry在职业生涯早期，曾在Novartis工作过，担任副总裁、免疫学与皮肤病学全球医学事务部门负责人；也曾在Pfizer工作过，担任持续上升的职位，包括副总裁、肿瘤学医学事务团队负责人。

Lowry博士在从事制药/生物技术职业之前，曾在英国和澳大利亚的多家机构从事内科工作。他在英国剑桥大学三一学院获得学士学位，在剑桥大学临床医学院获得内外全科医学学士（MB, BChir）学位。

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家全球性生物制药公司，致力于成为世界各地患者免疫疗法开发与商业化的领先企业。通过在美国和中国开展临床开发及运营，Zenas正在快速推进其深厚的创新治疗药物研发管线，并通过我们成功的商务拓展战略不断发展。我们经验丰富的领导团队和广泛的业务合作伙伴共同致力于推动卓越运营，为自身免疫疾病和罕见病患者提供潜在的变革性疗法，从而改善患者的生活。如需了解有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问 www.zenasbio.com ，并在Twitter（ @ZenasBioPharma ）和 LinkedIn 上关注我们。