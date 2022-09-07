Zenas BioPharma 任命 Simon Lowry 醫學博士為首席醫學官

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美國馬薩諸塞州華瑟姆及中國上海, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma（澤納仕生物醫藥）， 一家致力成為為全球有需要的患者開發和商業化免疫療法領導者的全球性生物製藥公司，，今天宣佈任命 Simon Lowry 醫學博士為公司的首席醫學官。Lowry 博士為 Zenas 帶來 20 多年在設計和執行早期至晚期臨床項目方面的廣泛臨床專業知識，他將領導公司的全球臨床、醫療事務和藥物警戒職能。



Zenas 行政總裁 牟驊博士表示：「我們很高興在公司的關鍵時刻歡迎 Lowry 博士加入 Zenas，我們將在今年第四季度對先導候選產品 Obexelimab 開始兩項三期註冊臨床試驗，並對多個管線項目啟動首次人體臨床試驗 。Lowry 博士久經考驗的領導力、廣泛的臨床開發背景和豐富的全球臨床試驗經驗將進一步增強我們執行使命的能力，即通過為患者帶來一流免疫療法來改變醫療需求未得到滿足患者的生活。」

Simon Lowry 博士補充說：「許多患有自身免疫疾病和罕見病的患者需要有效的新治療方案。經驗豐富、才華橫溢的 Zenas 團隊在極短時間內推進公司的產品線取得令人矚目的進展，我期待領導繼續推進Zenas的臨床項目進入商業化，同時進一步擴大公司的創新項目管線。」

Lowry 博士是一名醫生，在大型和新興製藥和生物技術公司擁有 20 年的經驗，指導成功的開發項目，領導臨床和醫學事務團隊，並在包括風濕病學、免疫學和眼科學的多個醫學領域與監管機構合作。在加入 Zenas 前，Lowry 博士是 Kinevant Science 公司的首席醫學官，這是一家家臨床階段的生物製藥公司，專注治療罕見的炎症和自身免疫性疾病。Lowry 博士曾擔任 Roivant Sciences 公司的的免疫學研發主管，領導所有開發階段的免疫學資產進入臨床開發，並擔任領導團隊的關鍵成員。他還曾擔任 Sun Pharma North America 的首席醫學官，負責四個品牌治療領域（免疫學和皮膚病學、眼科、神經病學和腫瘤學），並領導開發和醫學職能的各方面（包括臨床開發、醫學資訊 、駐地醫學事務、HEOR、出版物／醫学通訊和營運）。在其職業生涯初期，他曾在 Novartis 擔任副總裁、免疫學和皮膚病學全球醫學事務部門負責人，以及在 Pfizer 擔任持續上升的職務，包括副總裁、腫瘤醫學事務團隊負責人。

在從事製藥／生物技術工作前，Lowry 博士曾在英國和澳洲的多個機構從事內科工作。他在英國劍橋大學三一學院獲得學士學位，在劍橋大學臨床醫學院獲得內外全科醫學士學位。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家全球性生物製藥公司，致力成為為全球患者開發和商業化免疫療法的領導者。通過在美國和中國進行臨床開發和營運，Zenas正在迅速推進其深厚的創新療法產品管線，並通過成功的商務拓展策略不斷增長。我們經驗豐富的領導團隊和廣泛的業務合作夥伴共同推動卓越的營運，提供潛在的變革性治療方法，以改善自身免疫疾病和罕見病患者的生活。如欲了解有關 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com ，並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 關注我們。

投資者和傳媒聯絡人：

Joe Farmer

Zenas BioPharma

IR@zenasbio.com



