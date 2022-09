Amolyt Pharma organise un événement hybride avec un leader d’opinion sur son traitement potentiel pour l’hypoparathyroïdie, AZP-3601, le 12 septembre à 13h30 CT (14h30 ET/ 20h30 CET) à Austin au Texas (É.-U.)

LYON, France et CAMBRIDGE, Massachusetts, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a annoncé ce jour qu’elle organisait un événement hybride (en présentiel et virtuel) avec un leader d’opinion sur son traitement potentiel pour l’hypoparathyroïdie, AZP-3601. Il se tiendra le lundi 12 septembre 2022, à 13h30 CT (14h30 ET/ 20h30 CET) à Austin au Texas (États-Unis). L’évènement sera également diffusé pour les personnes ne pouvant pas y assister en présentiel.



István Takács, MD, de l’université Semmelweis à Budapest (Hongrie), leader d’opinion et investigateur principal, présentera les résultats de la première cohorte de patients de l’essai en cours de phase 2a de l’AZP-3601, le programme principal d’Amolyt pour le traitement de l’hypoparathyroïdie.

Le directeur médical d’Amolyt, le docteur Mark Sumeray, présentera le contexte de cette maladie et abordera les besoins cliniques non satisfaits. Deb Murphy, directrice de la recherche et des études au sein de l’association hypoPARAthyroidism, elle-même atteinte d’hypoparathyroïdie, livrera son expérience personnelle sur les défis quotidiens liés à cette pathologie.

Une session de questions-réponses en direct clôturera l'évènement. Pour vous inscrire à l’événement, cliquez ici.

Le professeur István Takács a obtenu son doctorat en médecine en 1989 à la faculté de médecine de l’université de Semmelweis à Budapest en Hongrie. Il a obtenu un diplôme de spécialité en médecine interne en 1994, en endocrinologie en 1997 et en pharmacologie clinique en 2001. En 1997 et 1998, il a exercé en tant qu’enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l’université de l’Indiana, aux États-Unis. Il a soutenu sa thèse en génétique de l’ostéoporose en 2000. En 2018, il a obtenu son doctorat de l’académie des sciences hongroise (DSc). Il a publié plus de 130 articles originaux et édité six manuels. Il est membre de l’European Calcified Tissue Society et de l’American Bone and Mineral Research Society, entre autres. Il s’intéresse principalement aux maladies métaboliques osseuses, à la génétique de l’ostéoporose et aux maladies thyroïdiennes. Il est membre du comité éditorial de plusieurs revues médicales hongroises. Il enseigne la médecine interne et l’endocrinologie à des étudiants en médecine et doctorants, à des enseignants chercheurs et à des spécialistes. Depuis 2018, il est président et directeur du département de médecine à l’université Semmelweis. Il est président de la Société hongroise d’ostéologie et d’ostéoarthrologie.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma et LinkedIn.

