全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受虧損的 Coinbase Global, Inc. 投資者在證券集體訴訟開始的重要截止日期前尋求法律意見 – COIN

紐約, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 4 月 14 日至 2022 年 7 月 26 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) 證券的購買者注意，2022 年 10 月 3 日是首席原告人截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Coinbase 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Coinbase 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8095 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 10 月 3 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何具有意義的同行認可。其中許多事務所實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出虛假及／或誤導陳述及／或未披露：(1) Coinbase 代表其客戶保管加密貨幣資產，Coinbase 知道或魯莽地忽視可能會成為破產財產的資產，使這些資產可能受到破產程序的影響，其中 Coinbase 的客戶將被視為公司的一般無擔保債權人；(2) Coinbase 允許美國人交易 Coinbase 知道或魯莽地忽視本應在 SEC 註冊為證券的數碼資產；(3) 上述行為使 Coinbase 面臨更高的監管和政府審查和執法行動風險；及 (4) 因此，被告的公開聲明在所有相關時間都存在重大虛假及誤導。 當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Coinbase 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8095 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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