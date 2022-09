Danske Andelskassers Bank opjusterer forventningerne til basisindtjeningen

Selskabsmeddelelse nr. 48/2022 | 7. september 2022

Danske Andelskassers Bank opjusterer og præciserer forventningerne til basisindtjeningen for 2022.

Banken forventer en basisindtjening for 2022 i intervallet på 110-130 mio. kr. mod tidligere forventninger i intervallet 80-120 mio. kr.

Der opleves fortsat en positiv udvikling i bankens primære forretningsområder grundet et højt aktivitetsniveau, hvilket er årsagen til at Danske Andelskassers Bank opjusterer og præciserer forventningerne til basisindtjeningen for 2022.

Forventningerne til årets resultat fastholdes i intervallet 80 -140 mio. kr., på grund af den fortsatte uro på de finansielle markeder.

Adm. direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med opjusteringen:

”Det er rigtig positivt at udviklingen på vores kerneforretning og basisindtjening fortsætter i en periode, hvor der er mange forskellige faktorer, herunder energikrise og finansiel uro, der påvirker os som bank og vores privat- og erhvervskunder.

At være en relationsbank er i særdeleshed vigtigt, når der sker uforudsete ting omkring vores kunder. Den tætte relation og rådgivning af vores kunder er afgørende og har også betydning for den udvikling, vi ser i basisindtjeningen.”

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til Direktionsassistent Mia Winkler Møller på telefon 29 68 35 56 eller mail mwm@andelskassen.dk

Vedhæftet fil