La 16e édition du Défi CN des Anciens Canadiens recueille un montant record de 550 000 $

MONTRÉAL, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer que la 16e édition du Défi CN des Anciens Canadiens a recueilli un montant record de 550 000 $. L’événement s’est déroulé le 28 août 2022 au Complexe sportif Bell, dans le Quartier Dix30 de Brossard. Les fonds recueillis profiteront à divers organismes de bienfaisance soutenus par la Caisse de bienfaisance des employés et des retraités du CN, notamment ceux dédiés à l’aide à l’enfance. Depuis 2002, la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN a recueilli 5,3 M$ pour des organismes caritatifs dans le cadre de cet événement.



Une équipe de membres du personnel du CN a joué un match amical contre une équipe d’anciens joueurs des Canadiens de Montréal dirigée par Yvan Cournoyer et composée de Guy Carbonneau, Richard Sévigny, Francis Bouillon, Gaston Gingras, Stéphane Richer, Mathieu Dandenault, Gilbert Delorme, Marc-André Bergeron, Louis Leblanc et Normand Dupont.

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir une contribution importante qui permettra de faire une différence pour de nombreux organismes de bienfaisance. Je tiens à féliciter les membres du personnel et les retraités qui ont participé et donné à la collectivité par l’entremise de la Caisse de bienfaisance du CN. Je tiens également à remercier tout particulièrement nos nombreux commanditaires qui se sont associés à nous afin de contribuer à l’énorme succès que cet événement a connu. »

- Olivier Chouc, chef de la direction des Affaires juridiques par intérim et président du Conseil de la Caisse de bienfaisance du CN



« Nous sommes reconnaissants des contributions record de cette année. Ce succès n’est pas le fruit du travail d’une seule personne, mais du travail de nous tous. »

- Lynn Blais, présidente et directrice générale de la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN



À propos de la Caisse de bienfaisance des employés et des retraités du CN

Fondée il y a plus 50 ans, la Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN jouit d’une réputation de chef de file canadien en raison de ses pratiques exemplaires. Dirigée par des membres du personnel et des retraités du CN qui agissent au nom de leurs collègues, la Caisse organise des collectes de fonds et une campagne annuelle en soutien à diverses organismes de bienfaisance au Canada. Au cours des dix dernières années, la Caisse a recueilli plus de 18,3 M$ au profit d’un large éventail d’organismes à but non lucratif qui viennent en aide à des gens dans le besoin.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.