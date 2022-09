Sogeclair: résultats du 1er semestre 2022

English French

Blagnac, France, le 07 septembre 2022 -17h35,



Montréal, Canada

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2022

Chiffre d’affaires = 67,6M€ +14,3% (+11,0% à périmètre et taux de change constants)

EBITDA(1) = 2,3M€ (+26,1%)

Fonds propres = 57,1M€ (+3,4%)

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2022.

Le conseil d’administration, réuni le 05 septembre 2022, a arrêté les comptes du 1er semestre 2022.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées.









En M€



S1 2022



S1 2021



S1 2022 / S1 2021 Chiffre d’affaires 67,6 59,1 +14,3% EBITDA(1) 2,3 1,8 +26,1% En % du chiffre d’affaires 3,3% 3,0% Résultat Opérationnel -1,3 -2,0 En % du chiffre d’affaires -1,9% -3,4% Résultat Net -1,9 -1,9 Dont part du groupe -0,9 -1,5

























(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles



Les faits marquants :

Le 1er semestre a vu une croissance du chiffre d’affaires de 14,3%, au cours de la période les coûts opérationnels ont supporté des éléments tels qu’une perte de 1,2M€ sur les grands simulateurs automobiles qui désormais sont en cours de réception, la transformation de l’usine américaine de Savannah en centre de service client avec le transfert de la production sur l’unité de Montréal, une hausse des coûts de matières premières dont la répercussion n’a pas été immédiate ainsi qu’une tension sur les sujets de ressources humaines qui ont vu un renforcement des équipes (+121 personnes en net).

Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, les zones géographiques, principales sources de décisions opérationnelles, sont destinées à servir nos différentes Business Unit par métier.

Europe Afrique Amérique Asie Pacifique Chiffre d’affaires 52,8 11,7 3,0 EBITDA 3,0 -1,5 0,2 Résultat Opérationnel 0,8 -1,9 0,0

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

Par Business Unit :

BU Engineering BU Solutions BU Conseil Chiffre d’affaires 36,2 31,1 0,3 EBITDA 2,7 -0,6 -0,4 Résultat Opérationnel 2,2 -3,0 -0,3

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

Evènements commerciaux et partenariats :

BU Engineering (activité de support aux industriels pour le développement de leurs produits, des process et du cycle de vie des produits) Gain du référencement EMES 3 d’Airbus (toutes entités) pour 5 ans, Forte implication sur le Dassault Falcon 10X (développement et manufacturing engineering), 1 er contrat avec le Groupe Boeing.

BU Solution s (activité d’équipementier) Après Renault en 2017 puis Dassault Systèmes en 2021, UTAC-CERAM a rejoint le capital d’AVSimulation (15%) afin d’accélérer le développement des essais véhicules dans un environnement virtuel.

BU Conseil (activité d’audit, de conseil et d’optimisation en matière de technologies et de processus) Activité nouvellement créée dans l’aéronautique et le spatial auprès de constructeurs, d’équipementiers et de leurs supply chain.

Perspectives

SOGECLAIR confirme sa prévision de hausse d’activité à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice 2022. La rentabilité sera en hausse significative sur le deuxième semestre grâce notamment à l’amélioration sur la zone Amérique et l’effet de répercussion des coûts matières.

La mise en place du plan ONE SOGECLAIR, les investissements et réorganisations qui en découlent confortent les perspectives qui visent à l’horizon 2030 un chiffre d’affaires doublé (par rapport à 2021), une rentabilité d’EBITDA supérieure à 12%.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022, le 02 novembre 2022 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

