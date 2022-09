English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE LEADER DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Paris, le 7 septembre 2022

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, poursuit ses efforts de sobriété énergétique après avoir déjà réduit la consommation de l’ensemble de ses centres en Europe de plus de 40 % en 2021 par rapport à 2013. En France, le Groupe sera dès cet hiver au rendez-vous de l’objectif de réduction de 10 % fixé par le Gouvernement.

KLÉPIERRE, UN GROUPE DÉJÀ TRÈS SOBRE ÉNERGÉTIQUEMENT

Depuis plus d’une décennie, Klépierre s’est efforcée et est parvenue à réduire chaque année la consommation d’énergie de ses centres commerciaux. En 2017, elle s’est engagée à accélérer ses efforts pour porter cette réduction à 40 % en 5 ans par rapport à 2013. Cet objectif ambitieux a déjà été atteint : en 2021, un centre commercial du Groupe consommait en moyenne 79 kWh/m² en Europe, et 70 kWh/m² en France1. Ce niveau positionne les centres commerciaux de Klépierre comme les moins énergivores du secteur en France qui affiche 109 kWh/m2 de consommation moyenne2.

Pour parvenir à ce niveau de performance, le Groupe a mis en place au cours des dernières années les actions suivantes :

Fixation d’objectifs de réduction annuelle de consommation énergétique pour chaque centre ;

Construction d’un système de suivi centralisé des consommations énergétiques de tous ses centres au mois le mois ;

Investissements importants et innovation dans de nouvelles technologies pour installer des équipements plus performants énergétiquement (tours réfrigérantes adiabatiques, déstratificateurs d’air, films solaires et peintures réflectives, etc.) ;

Installation de systèmes de gestion énergétique (EMS) dans la plupart des centres commerciaux pour mieux piloter l’éclairage et les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation ;

Formation continue des équipes techniques aux meilleures pratiques de pilotage énergétique des bâtiments : fermeture des portes, relamping, réduction du talon de consommation, système de détection de présence, etc. ; et

Missions d’audit et d’assistance locale pour s’assurer du respect des mesures en place et de l’atteinte des objectifs.

MESURES ADDITIONNELLES DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

À plus court terme, et en conformité avec les mesures annoncées par plusieurs gouvernements en Europe, dont celles du plan gouvernemental français, tous les centres commerciaux de Klépierre mettront en place les mesures suivantes à compter du 15 octobre 2022. En France, elles contribueront à atteindre l’objectif de réduction de 10 % dès l’hiver prochain, par rapport à l’hiver 2019–2020 (dernière période non perturbée par la pandémie de Covid-19).

Chauffage et climatisation

Températures de consigne

Les équipements des centres commerciaux seront réglés pour délivrer, dans les allées centrales, une température de :

17 °C en hiver ;

26 ou 27 °C en été, ou un différentiel maximal de 7 °C par rapport à la température extérieure.

Plages horaires

Ces mêmes équipements de chauffage et de climatisation seront allumés 1 heure après l’ouverture et éteints 1 heure avant la fermeture.

Renouvellement de l’air

Le renouvellement de l’air des centres sera optimisé pour minimiser les besoins de chauffage et de climatisation :

En hiver, un ajustement de la fréquence de renouvellement, dans le respect des normes de qualité de l’air ;

En demi-saison et a fortiori l’été, une systématisation du « free cooling » consistant à utiliser l’air extérieur plus frais, en substitution de la climatisation.

Éclairage

Éclairage basse consommation

Les centres commerciaux du Groupe sont déjà très largement équipés de LED (à plus des deux tiers). Le Groupe s’engage cependant à ce que 50 des plus grands centres de son portefeuille européen soient intégralement équipés de LED d’ici 2 ans. Dès cette année, les décorations de Noël seront en LED dans tous les centres.

Intensité lumineuse

L’intensité lumineuse des allées intérieures et des parkings des centres sera réduite de 30 % en moyenne et toutes les issues de secours, les zones de livraison, ainsi que les locaux techniques seront équipés de système de détection pour leur éclairage. Ces mesures seront prises dans le respect de la règlementation et des exigences de sûreté.

Enseignes lumineuses

Les enseignes lumineuses extérieures seront éteintes dès la fermeture du centre commercial.

« La sobriété énergétique dans nos centres commerciaux est possible, nous l’avons démontré. Et nous ferons plus dès cet hiver pour répondre aux défis qui nous attendent » confirme Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre.

LA NEUTRALITÉ CARBONE D’ICI À 2030

Au-delà de la sobriété énergétique qui reste un objectif en tant que tel, Klépierre s’est engagée à atteindre la neutralité carbone de ses centres commerciaux d’ici à 2030. En 2021, leurs émissions de gaz à effet de serre avaient déjà diminué de 84 % par rapport à 20133.

Dans ce domaine, le Groupe accélère sa stratégie de déploiement d’installations de production d’énergie alternative sur site (panneaux photovoltaïques, géothermie) et de bornes de recharge de véhicules électriques pour accompagner la transition de ses clients vers des modes de transports moins carbonés.

Cette stratégie et ses résultats ont hissé Klépierre au 1er rang mondial des propriétaires de centres commerciaux en matière de performance extra-financière selon le GRESB, l’agence de référence dans le secteur immobilier, et dans la liste « A » du CDP qui rassemble les leaders mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique.

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2022, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

1 Pour les parties communes et les magasins non autonomes en énergie.

2 Source : Observatoire de l’Immobilier Durable, Baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, 2021.

3 Intensité d’émissions de gaz à effet de serre mesurée en kgCO 2 e/m2 (Scopes 1 & 2, méthode « market based »).

