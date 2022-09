eGain si connette con IBM Watson Assistant per offrire un'assistenza più intelligente

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, California, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), fornitore leader di piattaforme di automazione per la gestione dei clienti, ha annunciato oggi la disponibilità di un connettore integrato per IBM Watson Assistant. Il connettore sfrutta l'esclusiva architettura BYOB™ (Bring Your Own Bot) di eGain, consentendo agli utenti aziendali di collegare facilmente Watson Assistant alla piattaforma eGain senza dover ricorrere alla compilazione di codici.



Secondo Gartner, meno del 10% dei processi di assistenza alla clientela si svolge in modalità automatica, motivo per cui è fondamentale integrare i chatbot con i canali di assistenza in persona, come la chat dal vivo. Oltre a offrire il proprio pluripremiato eGain Virtual Assistant, l'architettura BYOB di eGain facilita la connessione diretta della piattaforma di eGain per l’automazione della conoscenza con gli assistenti professionali forniti dai partner.

Il connettore eGain per Watson Assistant migliora l'esperienza del cliente, dell'agente e dell'azienda. Quando i clienti passano da Watson alla chat assistita dal personale, il loro contesto viene trasmesso all'agente del contact center per evitare di ripetergli le informazioni. Gli agenti possono vedere le interazioni che i clienti hanno già avuto con Watson prima di iniziare la conversazione con il cliente. Gli utenti aziendali possono collegare Watson alla piattaforma eGain con una semplice configurazione che richiede pochi minuti.

I clienti più importanti, come il dipartimento della salute di una grande amministrazione statale, utilizzano questo connettore per sfruttare i loro notevoli investimenti in Watson Assistant e offrire un servizio di qualità, arricchito dal supporto della chat live di eGain per le domande più frequenti.

Ashu Roy, CEO di eGain, ha dichiarato: "La nostra architettura BYOB consente ai clienti di organizzare esperienze differenziate e sicure per la clientela attraverso le funzionalità di eGain e le soluzioni dei nostri partner dell'ecosistema. Il nostro nuovo connettore consente ai clienti IBM di trarre maggior valore dai loro investimenti in Watson Assistant".

Maggiori informazioni

Prezzi di eGain sulla directory dei business partner di IBM: https://ibm.co/3KGnCWz

eGain Connector per Watson Assistant: https://www.egain.com/egain-for-ibm-watson/

eGain Innovation in 30 Days™: https://www.egain.com/risk-free-trial-customer-engagement-software/

Informazioni su eGain

Incorporando l'intelligenza artificiale, il nostro software basato sulla conoscenza automatizza le esperienze digitali per le aziende e gli enti pubblici. Preconnessa con i principali sistemi CRM e di contact center, la piattaforma eGain offre un valore rapido e un'innovazione semplice grazie all'assistenza virtuale, al servizio automatico per i clienti e ai moderni strumenti desktop per gli agenti. Visitare www.eGain.com per maggiori informazioni.

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi e slogan dei prodotti eGain sono marchi o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti riportati in questo comunicato possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive società.