eGain maakt verbinding met IBM Watson Assistant voor slimmere service

SUNNYVALE, Californië, Sept. 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), de toonaangevende aanbieder van kennisautomatiseringsplatforms voor klantbetrokkenheid, heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van een kant-en-klare connector voor IBM Watson Assistant. De connector maakt gebruik van eGain's unieke BYOB™ (Bring Your Own Bot)-architectuur, waardoor zakelijke gebruikers de Watson Assistent eenvoudig in het eGain-platform kunnen inpluggen, zonder codering.



Volgens Gartner wordt minder dan 10% van de klantenservice-trajecten uitgevoerd met behulp van zelfbediening. Daarom is het van cruciaal belang om chatbots te integreren met door mensen ondersteunde servicekanalen zoals rechtstreekse chat. eGain's BYOB-architectuur biedt niet alleen haar eigen bekroonde eGain Virtual Assistant aan, maar faciliteert daarnaast een naadloze aansluiting van het eGain kennisautomatiseringsplatform met door partners geleverde conversatieassistenten.

De eGain Connector voor Watson Assistant verbetert de klant-, agent- en bedrijfservaring in één keer. Wanneer klanten escaleren van Watson naar menselijke chat, wordt hun context doorgegeven aan de medewerker van het contactcentrum, zodat ze geen informatie aan de medewerker hoeven te herhalen. Medewerkers krijgen interacties te zien die klanten al met Watson hebben gehad voordat ze hun gesprek met de klant beginnen. Zakelijke gebruikers kunnen Watson binnen een paar minuten koppelen aan het eGain-platform door middel van een eenvoudige configuratie.

Toonaangevende klanten, zoals het ministerie van Volksgezondheid van een grote overheid, gebruiken deze connector om hun aanzienlijke investering in Watson Assistant te benutten bij het bieden van kwaliteitsservice, die wordt versterkt door de ondersteuning met eGain aan rechtstreekse chat bij geëscaleerde vragen.

“Onze BYOB-architectuur stelt klanten in staat om gedifferentieerde en verzekerde klantervaringen samen te stellen met de capaciteiten van eGain en de oplossingen van onze ecosysteempartners,” aldus Ashu Roy, CEO van eGain. “Onze nieuwe connector stelt IBM-klanten in staat om meer waarde te halen uit hun bestaande investering in Watson Assistant.”

Over eGain

Onze door kennis aangestuurde software met geïntegreerde AI automatiseert digital-first-ervaringen voor bedrijven en overheidsinstanties. Het eGain-platform, dat verbonden is met toonaangevende CRM- en contactcentrumsystemen, creëert in korte tijd waarde en levert eenvoudige innovatie met virtuele assistentie, selfservice voor klanten en moderne desktoptools voor agenten. Bezoek www.eGain.com voor meer informatie.

