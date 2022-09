TELUS Santé et LifeWorks ouvrent une ligne d’aide téléphonique en soutien à la santé mentale pour les personnes touchées par la tragédie en Saskatchewan

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a mis en place, par l’entremise de LifeWorks, une ligne d’aide téléphonique gratuite et accessible en tout temps pour offrir un soutien émotionnel professionnel aux personnes ébranlées par les récentes attaques survenues en Saskatchewan.



À titre de fournisseur de services de premier ordre en santé mentale et en mieux-être global, nous tenons à aider les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nous savons qu’une crise ou une situation traumatisante comme celle-ci peut déclencher une réponse émotionnelle difficile à gérer.

Les personnes qui appellent la ligne d’aide téléphonique recevront du counseling et seront dirigées vers des ressources communautaires, au besoin. Toute personne au Canada peut joindre cette ligne d’aide téléphonique gratuite au 1-844-751-2133.

Récemment acquise par TELUS, LifeWorks fait désormais partie de TELUS Santé. Le programme d’aide aux employés de LifeWorks est aussi accessible aux employés des clients actuels au numéro sans frais habituel ainsi qu’à travailsantevie.com ou à login.lifeworks.com.



À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez telussante.com

Personne-ressource pour les médias :

Jill Yetman

Relations publiques de TELUS

jill.yetman@telus.com