Atualização do Desenvolvimento do Veículo TUGA

VANCOUVER, British Columbia e LISBOA, Portugal, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FRA: DQ5) (OTC: TUGAF) (“TUGA Innovations,” ou a “Empresa”), uma criadora de soluções para desafios de mobilidade urbana com o TUGA , um novo tipo de veículo elétrico (“EV”), tem o prazer de apresentar uma atualização sobre o seu programa de desenvolvimento do veículo em curso.



Nos últimos meses, foram feitos avanços em relação aos objetivos funcionais que levaram a várias atualizações de engenharia e melhorias técnicas, e a proposta resultante da criação de uma família de veículos de marca (ver comunicado de imprensa de 11 de agosto de 2022) está a ser projetada para atender a uma variedade de tarefas e objetivos, bem como para oferecer níveis variados de desempenho e conforto. Ao longo deste processo, o principal objetivo no desenvolvimento do veículo tem sido consistentemente garantir que todos os fatores de engenharia refletem os parâmetros originais da essência e do design concebidos pelos fundadores da Empresa.

Os aspetos operacionais para o desenvolvimento do veículo estão divididos em três fases principais:

Projeto preliminar e engenharia Projeto detalhado e engenharia Montagem e produção



Os fatores abrangentes que impulsionam o processo de desenvolvimento são aplicados de forma crítica em todas as fases, e incluem:

design inovador para solucionar as dificuldades da mobilidade urbana;

desempenho e gestão aprimorados, de acordo com as especificações técnicas que atendam ou excedam as expectativas de design da experiência do utilizador;

a segurança como componente crucial.



Trabalhando em colaboração com a Optimal Structural Solutions, o nosso parceiro estratégico de engenharia, a Empresa tem o prazer de informar que concluiu todas as fases preliminares do projeto e engenharia em preparação para a pormenorização final e preparação para a montagem do seu modelo de protótipo de produção proposto.

César Barbosa, vice-presidente e líder do projeto TUGA, afirma: “Fizemos um excelente progresso no projeto e na engenharia do nosso veículo. Os nossos engenheiros e a equipa da Optimal Structural Solutions aplicam uma abordagem inovadora e flexível. Estamos a projetar e a traduzir a essência da nossa ideia original de uma solução de mobilidade urbana. Temos concretizado, passo a passo, a nossa visão de um avançado veículo elétrico de 3 rodas num protótipo emocionante projetado para produção."

O trabalho, até à data, inclui a engenharia completa do chassi, suspensões dianteiras e traseiras, incluindo o exclusivo eixo traseiro retrátil com patente pendente TUGA para opções de estabilidade/agilidade, e o inovador chassi traseiro expansível, para aumentar a acessibilidade de passageiros/carga. Os detalhes finais do grupo motopropulsor e todos os componentes relacionados com a bateria, eletrónica e mecatrónica estão em fase de conclusão.

A Empresa espera que o seu projeto de desenvolvimento do veículo culminará com o primeiro protótipo de produção denominado “TUGA V0”, atualmente programado para conclusão no quarto trimestre de 2022 ou primeiro trimestre de 2023.

Durante o processo de desenvolvimento, a TUGA submeteu 5 (cinco) pedidos de patentes relativos ao eixo traseiro retrátil, chassi de expansão, caixa de entrega, componentes de contração inteligentes e sistema “ PLUME ” para visualização em tempo real das emissões do veículo) e pretende submeter vários pedidos de patentes adicionais à medida que o projeto de desenvolvimento se aproxima da conclusão.

Samuel Gomez, Chefe de Engenharia da TUGA Innovations, referiu: “Analisámos vários aspetos do design e da engenharia do nosso veículo exclusivo e criámos algumas soluções significativas. Daremos continuidade ao aperfeiçoamento do veículo e, é claro, iremos identificar dados adicionais das simulações de desempenho e dos esforços de produção à medida que integramos os vários subsistemas e começamos a testar o Protótipo TUGA V0."

John Hagie, CEO da TUGA Innovations, acrescentou: “O desenvolvimento do nosso veículo exemplifica e valida os valores basilares da empresa, como a inovação aplicada, a qualidade e a colaboração. Agregando estas qualidades, trabalhamos para atingir os nossos objetivos, a fim de oferecer um valor tangível aos nossos apoiantes dedicados."

Em nome do Conselho de Administração,

Atentamente,

~John Hagie~

John Hagie

"Chief Executive Officer" & Diretor

TUGA Innovations, Inc.

Como parte da responsabilidade de divulgação da Empresa enquanto emissora pública, os documentos financeiros e materiais em andamento podem ser encontrados no perfil da Empresa no System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) em www.sedar.com . Convidamos o público a visitar o nosso website, na página www.tugainnovations.com e a subscrever os nossos "alertas de notícias" para ficar a par de novas notícias e eventos. Assista ao nosso vídeo disponível no website, e siga-nos no Instagram , Twitter , e LinkedIn.

Sobre a TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FRA: DQ5) (OTC: TUGAF)

A TUGA Innovations é uma empresa de desenvolvimento de veículos elétricos que realiza a conceção, design e produção de veículos elétricos especializados para melhorar a experiência de mobilidade urbana. A Empresa procura reduzir as dificuldades da mobilidade urbana com o desenvolvimento de uma família de veículos totalmente elétricos de três rodas e dois lugares. Para proporcionar a máxima agilidade, o veículo não é mais largo do que um motociclo, possui um eixo traseiro expansível com patente pendente para maior estabilidade a alta velocidade, e um chassi expansível com patente pendente projetado para o conforto do passageiro. O veículo oferecerá tecnologia de conectividade avançada para maximizar a segurança, desempenho, impacto ambiental, conforto, manutenção e navegação. O veículo TUGA está a ser projetado para ter uma autonomia estimada de 160 km, velocidade máxima estimada de 140 km/hora, com o conforto de um carro e mais proteção do que um motociclo, numa plataforma de múltiplas carroçarias, multifuncional e permutável. Saiba mais em: https://tugainnovations.com/ , assista ao nosso vídeo , e siga-nos no Instagram , Twitter , e LinkedIn .

Para obter mais informações, contacte:

TUGA Investor Relations

Tel.: +1 415.799.7911

E-mail: info@tugainnovations.com

Declaração prospetiva

Este comunicado de imprensa contém declarações e informações que, na medida em que não constituem factos históricos, podem constituir “informações prospetivas” na aceção da legislação em matéria de valores mobiliários aplicável. As informações prospetivas podem incluir previsões financeiras e outras, bem como declarações sobre planos, objetivos ou desempenho económico futuros, ou a suposição subjacente a qualquer um dos itens acima. Em alguns casos, as declarações prospetivas podem ser identificadas por termos como "procura", "visa", "pode", "iria", "poderia", "vai", "será", "provável", "esperado", "antecipa", "proposto", "acredita", "pretende", "acredita", "prevê", "projeta", "estima", "perspetiva", "esperança", "potencial de" ou a forma negativa dos mesmos, ou outras expressões semelhantes relativas a questões que não sejam factos históricos. Exemplos de tais declarações incluem, mas não estão limitados a: declarações relacionadas com a Empresa que abordem os desafios enfrentados ao conduzir em, entre e em torno de centros urbanos e áreas metropolitanas; a comercialização da Empresa dos seus conceitos automóveis, incluindo a criação de uma família de veículos de marca; os prazos previstos para o desenvolvimento de um protótipo e produção do veículo; a Empresa conseguir alcançar suas metas e oferecer valor aos seus apoiantes; o pedido de registos adicionais de propriedade intelectual e os prazos dos mesmos; a Empresa conseguir aprimorar o design e a engenharia do veículo da Empresa, e identificar dados adicionais das simulações de desempenho e esforços de produção; a Empresa dar início ao teste do Protótipo TUGA V0; a largura do veículo, a funcionalidade do eixo traseiro expandido do veículo, as funcionalidades avançadas de conectividade do veículo e os benefícios previstos, a autonomia e velocidade máxima do veículo, e a segurança, desempenho e conforto oferecidos pelo veículo.

As informações prospetivas têm por base suposições, estimativas, análises e opiniões da administração de acordo com a sua experiência e sua perceção das tendências, condições atuais e desenvolvimentos esperados, assim como outros fatores que a administração acredita serem relevantes e razoáveis nas circunstâncias à data em que tais declarações sejam feitas, mas que podem ser incorretas. Os fatores e premissas relevantes utilizados para desenvolver as informações prospetivas contidas neste comunicado de imprensa incluem, mas não estão limitados a: pessoal e funcionários principais e qualificados que continuem a fazer parte da Empresa; a capacidade da Empresa garantir financiamento adicional em termos razoáveis; as condições competitivas dos setores nos quais a Empresa opera; e leis e quaisquer alterações aplicáveis à Empresa.

As informações prospetivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da Empresa sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nas informações prospetivas, incluindo, sem limitações: riscos relacionados aos planos de negócios futuros da Empresa; riscos de que a Empresa não consiga reter seu pessoal principal; riscos de que a Empresa não consiga obter financiamento com termos razoáveis ou até nenhum financiamento, bem como todos os outros riscos descritos no prospeto final da Empresa datado de 30 de novembro de 2021 sob o título “Fatores de Risco”. Desta forma, o leitor não deve depositar confiança indevida em nenhuma informação prospetiva. Além disso, qualquer informação prospetiva é válida apenas a partir da data em que tal declaração é feita. Com a ocasional ocorrência de novos fatores, não é possível para a administração da Empresa prever todos esses fatores e avaliar antecipadamente o impacto de cada um deles nos negócios da Empresa ou até que ponto qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados contidos em qualquer informação prospetiva. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar nenhuma informação prospetiva sobre informações ou eventos após a data em que é feita ou sobre a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei, incluindo as leis em matéria de valores mobiliários.

A CSE declina quaisquer responsabilidades pela adequação ou exatidão deste comunicado.