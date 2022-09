French English

Capgemini continue de renforcer ses capacités en transformation digitale en Asie-Pacifique avec l’acquisition d’Aodigy Asia Pacific Pte Limited

Paris, le 8 septembre 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui l’acquisition d’Aodigy Asia Pacific Pte Limited, société basée à Singapour (« Aodigy Asia Pacific ») spécialisée dans la transformation digitale sur la plateforme Salesforce. Capgemini pourra ainsi s’appuyer sur ces consultants en expérience client et des développeurs pour renforcer sa capacité à fournir et déployer des projets de transformation digitale de bout en bout dans la région.

« Les entreprises et les services publics cherchent des moyens d’offrir des expériences personnalisées exceptionnelles tout en réinventant continuellement leurs activités et leurs offres, a déclaré Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. Nous répondons à cette demande des clients en créant l'une des équipes d'expérience client les plus importantes et les plus récompensées de la région, spécialisée dans l'écosystème Salesforce. Je suis ravi qu’Aodigy Asia Pacific fasse désormais partie de cette ambition et me réjouis de les accueillir dans l'équipe. »

Aodigy Asia Pacific propose actuellement une gamme complète de solutions de relations client au sein de l’écosystème Salesforce, notamment l’optimisation des ventes, les relations clients, la migration vers le cloud et l’automatisation des processus métier, à travers ses activités à Singapour et au Vietnam.

« Notre expertise et notre connaissance de l’activité de relations client, de sa gestion et de sa technologie, sont parfaitement complémentaires avec les capacités de transformation digitale de Capgemini, a déclaré Tjioe Yeow Chong, Cofondateur & Associé d’Aodigy Asia Pacific. En rejoignant Capgemini, nous serons en mesure d’offrir de nouvelles opportunités de carrière à nos équipes hautement qualifiées et nos clients à Singapour et au Vietnam bénéficieront de l’envergure mondiale et de la diversité des solutions complètes de Capgemini. »

Cette acquisition est la cinquième en Asie-Pacifique pour Capgemini en l’espace de 24 mois et vient appuyer son ambition de créer de la valeur durable pour ses clients de toute la région grâce à des services leaders sur le marché en digital, en data et en cloud.

