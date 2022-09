French English

Contact presse :

Victoire Grux

Tel.: +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Contact investisseurs :

Vincent Biraud

Tel.: +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini acquiert Knowledge Expert SA

Cette acquisition permet au Groupe d’étendre son offre de services digitalisation de l’expérience client en Europe

Paris, 8 septembre 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir acquis Knowledge Expert SA, fournisseur de services en transformation digitale spécialisé dans les technologies Pega. Cette acquisition va renforcer l’offre de services de Capgemini en digitalisation de l’expérience client à travers l’Europe.

L’équipe Knowledge Expert (KE), dont le siège est à Genève, est principalement basée en Europe. En tant que partenaires de service Pega certifiés, les experts KE utilisent cette architecture « low-code »1 déployable à l’échelle afin d’aider leurs clients à mettre en œuvre leurs stratégies digitales sur le marché et répondre à leurs enjeux business les plus complexes. KE accompagne des clients dans de nombreux secteurs comme l’assurance, la finance, l’industrie pharmaceutique, les biens de consommation, l’énergie et les télécommunications, dans toute l’Europe.

« KE s’est forgé une réputation de premier plan grâce à sa capacité à réaliser des programmes de transformation de l’expérience client avec agilité, qualité et réactivité, explique Jérôme Siméon, Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe Centrale et du Sud et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Ces experts hautement qualifiés de la plateforme Pega vont permettre de mieux développer et mettre en œuvre notre offre de services « customer first » en Europe. Je me réjouis de les accueillir au sein de la famille Capgemini. »

« L’envergure et la diversité d’expertises sectorielles de Capgemini vont apporter à notre portefeuille de clients actuels un tout autre niveau de services en transformation d’entreprise, ajoute Luc Dubouloz, Président et fondateur de KE. Rejoindre le Groupe nous permet également d’accélérer dans notre ambition d’accompagner une transition mondiale vers les nouveaux modes de travail et d’innovation. Nous sommes ravis de rejoindre Capgemini et de commencer ce nouveau chapitre. »

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros en 2021.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 Le développement d'applications low-code consiste à créer un logiciel à partir d'outils visuels et de processus pilotés par des modèles, plutôt que du code comme en programmation classique

Pièce jointe