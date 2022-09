Idéal pour le travail hybride : Nouveaux écouteurs et systèmes de conférence Snom pour tous les scénarios de travail

Le changement actuel des modes de travail conventionnels en faveur de lieux de travail hybrides se reflète aussi dans le choix des équipements. Snom, spécialiste mondialement établi de la communication IP, répond aux attentes actuelles des entreprises avec ses nouveaux écouteurs A330M/D et son haut-parleur C300.

Les nouvelles formes de travail, les modèles de travail hybrides, le bureau à domicile, la mobilité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne sont plus de simples concepts, mais des must have, y compris en ce qui concerne l'équipement du lieu de travail. En effet, les produits utilisés doivent de plus en plus souvent convenir aussi bien à un usage privé que professionnel. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'appareils destinés à des services critiques pour l'entreprise, comme les télécommunications d'entreprise.

Une technologie professionnelle polyvalente ? une nécessité !

Lors du choix d'un équipement destiné à un usage professionnel mobile, il est nécessaire de prendre en compte des critères supplémentaires pour répondre à l'évolution des attentes en matière d'équipement professionnel pour les lieux de travail mobiles. Il s'agit notamment de l'utilisation transparente des appareils achetés en tout lieu et de la possibilité de bénéficier d'une technologie polyvalente.

Snom a déjà adopté cette approche dans le développement de ses téléphones IP depuis un certain temps. Grâce à de nombreuses intégrations, les téléphones IP Snom se positionnent au centre des environnements de bureau intelligents. Le fabricant étend désormais cette stratégie aux écouteurs et aux téléphones de conférence, tandis que son nouveau casque A330 M/D et le nouveau haut-parleur C300 contribuent à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des collaborateurs.

Snom A330 M/D : Écouteur avec audio large bande et confort

Le Snom A330 M/D est un casque USB mono- ou binaural qui offre une qualité audio HD exceptionnelle sur l'ensemble du spectre auditif humain grâce à une technologie de convertisseur N/A de pointe et des haut-parleurs optimisés. L'annulation passive du bruit minimise les nombreuses perturbations acoustiques.

Grâce à l'interface audio USB, le A330 est indépendant de tout système et peut être utilisé comme casque avec presque toutes les plateformes logicielles de communication (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et bien d'autres). La bande vocale est enregistrée par un microphone de haute qualité, puis numérisée et transmise en temps réel par USB à un téléphone de bureau IP ou à un ordinateur. Les fonctions d'appel, la mise en sourdine et la disponibilité peuvent également être contrôlées par la télécommande intégrée, et affichées par des LED sur l'oreillette droite et le bras du microphone.

Le rembourrage de l'arceau, le cuir synthétique souple et la mousse à mémoire de forme des oreillettes réglables assurent un confort de port maximal, même pendant plusieurs heures.

Grâce à ces caractéristiques, le nouvel écouteur est également adapté à l'écoute de la musique et aux sessions prolongées de jeu ou de streaming après le travail !

Snom C300 : Un haut-parleur compact qui offre une qualité sonore unique

Avec le haut-parleur de conférence Snom C300, compact et d'un poids de 200 g, le fabricant propose un appareil mains libres full-duplex doté de la technologie Bluetooth 5.0 et NFC, utilisable partout, ainsi qu'une interface audio USB utilisable sur un PC, un smartphone et une tablette. Un casque externe peut également être connecté via la connexion intégrée. Équipé de six microphones et d'une annulation d'écho intégrée (AEC), le nouveau Snom C300 est doté de la fonction Plug & Play. Celle-ci est actionnée par sept touches tactiles sur l'appareil ou par une application pour smartphone. Tous les processus de fonctionnement sont confirmés par l'affichage d'état et l'annonce par LED. Bien sûr, il est également possible de connecter des écouteurs, pour privilégier l'intimité pendant un appel.

Une puissante batterie lithium-ion de 3,7 V et 5 200 mAh assure une autonomie de 24 heures en conversation et de plus de 5 jours en veille. Un port USB permettant de recharger l'appareil ou un smartphone complète le profil de cette enceinte de conférence portable.

Une qualité audio exceptionnelle et une longue autonomie ne sont pas seulement nécessaires pour passer des appels téléphoniques, mais aussi pour écouter de la musique. Le Snom C300 peut donc être utilisé comme un puissant appareil de lecture pour ses propres playlists - pour un plaisir musical cristallin.