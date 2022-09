Voici le pointage FICOᴹᴰ 10 basé sur les données Equifaxᴹᴰ

English French

TORONTO, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EquifaxMD Canada, en partenariat avec FICO (NYSE : FICO), un chef de file des logiciels d’analyse, a annoncé aujourd’hui le lancement du pointage FICOMD 10 basé sur les données Equifax. Le pointage FICO 10 a été élaboré pour améliorer l’analyse prédictive afin de mieux évaluer le risque associé aux produits de crédit à la consommation, comme les prêts hypothécaires, les prêts automobiles, les cartes de crédit et les prêts personnels.



Fruit d’un partenariat d’une vingtaine d’années, ce dernier lancement de produit montre combien les deux entreprises ont à cœur d’élaborer de nouvelles solutions d’analyse novatrices pour le marché canadien.

« Nous nous engageons à outiller nos clients, à les aider à prendre de meilleures décisions d’affaires et nous leur offrons pour cela une sélection complète de pointages. Le pointage FICO 10 basé sur les données Equifax fournit aux clients les renseignements dont ils ont besoin pour soutenir l’écosystème canadien du crédit, affirme Sue Hutchison, présidente d’Equifax Canada. Ce nouveau pointage FICO est conçu à partir des dossiers de crédit Equifax les plus récents et vise à refléter les dernières tendances en matière de risque de crédit à la consommation. »

Le pointage FICO 10 intègre de nouvelles caractéristiques fondées sur les tendances récentes en matière de risque de crédit, utilise un traitement amélioré des recouvrements qui exclut les effets en recouvrement payés par des tiers et intègre un modèle de segmentation amélioré. La puissance prédictive s’en trouve donc décuplée.

Dans un souci de continuité et de stabilité, nous avons conservé une échelle de pointage similaire à celle des versions précédentes afin que le pointage FICO 10 soit facile à utiliser pour les prêteurs et investisseurs. Les versions antérieures du pointage FICO demeurent pertinentes et prédictives. Le pointage FICO 10 offre toutefois une puissance prédictive plus élevée et a été développé à partir d’un ensemble de données plus récent.

