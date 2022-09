La communauté du cancer de l’ovaire exige de meilleurs pronostics

La première Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada tenue en personne depuis 2019 mise toujours sur le soutien, sur la recherche et vise à sauver des vies

MONTRÉAL, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dimanche 11 septembre*, des milliers de Canadiens envahiront les parcs et les sentiers d’un bout à l’autre du pays pour recueillir des fonds essentiels pour faire progresser la recherche et fournir aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire ou qui en sont à risque l’accès aux traitements et aux programmes de soutien.

Le cancer de l’ovaire est le cancer féminin le plus mortel au Canada – 3 100 femmes reçoivent un diagnostic de cette maladie tous les ans et cinq femmes y succombent tous les jours. Mais les recherches en cours sont une source d’espoir pour les personnes à risque ou ayant reçu un diagnostic, et l’édition annuelle de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada reste l’activité la plus importante et la plus puissante en son genre pour susciter des changements.

« Quand j’ai reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire, j’étais sous le choc », déclare Debora Duclair, une résidente de Montréal atteinte du cancer de l’ovaire. « Nous sommes une famille active et j’étais seulement au début de la quarantaine. Je ne pouvais pas croire que le pronostic n’avait pas changé depuis 50 ans pour les personnes qui reçoivent un diagnostic de cette maladie. Cancer de l'ovaire Canada change la donne. Et les personnes qui marchent avec nous sont une source d’espoir pour des familles comme la mienne. »

La Randonnée se déroule tous les ans durant le mois de sensibilisation au cancer de l’ovaire. Chaque année, les personnes ayant reçu un diagnostic de cette maladie se réunissent pour marcher en signe de solidarité. Debora a participé à sa première Randonnée en 2016. « Quand je me suis inscrite à la Randonnée, dit-elle, la chimiothérapie m’avait privée de mon énergie habituelle. Franchir la ligne d’arrivée du cinq kilomètres, c’était comme gravir une montagne. C’était libérateur. »

Après deux années de Randonnées virtuelles, Cancer de l’ovaire Canada offre aux participants l’option de marcher en personne à l’un des 22 emplacements d’un bout à l’autre du pays, ou de s’inscrire comme participants virtuels. Tous les participants sont invités à assister aux cérémonies de clôture en ligne et à échanger avec les supporteurs, d’un océan à l’autre.

« Nous avons hâte de retourner dans les magnifiques parcs et sur les beaux parcours du Canada, tout en offrant à tous l’occasion d’appuyer notre cause et de se joindre à nous virtuellement. La pandémie nous a enseigné à nous adapter et à changer, à trouver de nouvelles façons d’échanger et de maintenir des points de contact essentiels pour notre communauté », a déclaré Tania Vrionis, directrice générale, Cancer de l’ovaire Canada. « C’est un moment très spécial lorsque des gens de tous les milieux se réunissent pour soutenir cette cause et travailler ensemble à améliorer le pronostic d’autres personnes. Il s’agit d’un lien solide. »

Même si cette activité célèbre l’espoir en l’avenir et les progrès réalisés contre cette maladie, tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche, la revendication et le soutien, les organisateurs bénévoles locaux et les participants reconnaissent tous que le taux de survie des femmes atteintes du cancer de l’ovaire est loin de ce qu’il devrait être. Plusieurs communautés consacreront un moment durant leur Randonnée pour rendre hommage à l’héritage et à la mémoire des femmes qui sont décédées de la maladie.

« Une personne ayant reçu un diagnostic de cette maladie sur deux ne survit pas au-delà de cinq ans. C’est tout simplement inacceptable », ajoute Madame Vrionis. « Nous avons beaucoup de raison de marcher le dimanche 11 septembre. Nous marchons pour l’espoir, pour le progrès et pour un avenir meilleur pour toutes les personnes touchées par cette maladie.»



* La Randonnée à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) aura lieu le samedi 10 septembre 2022.

À propos de la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada

Fondée par Peggy Truscott en 2002, la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est l’activité la plus importante et la plus puissante en son genre au pays. Organisée dans plus de 22 communautés d’un océan à l’autre et virtuellement, c’est la seule initiative visant exclusivement à sensibiliser au cancer de l’ovaire et à recueillir des fonds pour vaincre cette maladie. Pour de plus amples renseignements, visitez le site randonneecancerdelovaire.ca.

À propos de Cancer de l’ovaire Canada

Cancer de l’ovaire Canada défend la santé et le bien-être des personnes atteintes du cancer de l’ovaire et de celles qui en sont à risque tout en favorisant la progression de la recherche pour sauver des vies. Cancer de l’ovaire Canada est la seule organisation nationale vouée à vaincre cette maladie, et à faire en sorte que les personnes atteintes du cancer de l’ovaire et celles qui en sont à risque vivent pleinement, plus longtemps et en meilleure santé. Impliquez-vous ou faites un don sur ovairecanada.org.

