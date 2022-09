Monarch recoupe 7,83 g/t Au sur 8,82 m (28,9 pi) à l'intérieur d'une zone plus large de 0,99 g/t Au sur 237,82 m (780,3 pi) à Swanson

English French

Monarch rapporte des analyses à haute teneur en or et répandues dans une quatrième série de résultats de son programme de forage 2021-2022 à Swanson.

Le sondage SW-22-022 a recoupé une teneur impressionnante de 7,83 g/t Au sur 8,82 m à l'intérieur d'une zone beaucoup plus large de 0,99 g/t Au sur 237,82 m.

D'autres intersections notables à haute teneur comprennent 10,25 g/t Au sur 0,50 m (SW-22-018), 7,07 g/t Au sur 1,95 m et 11,05 g/t Au sur 1,0 m (SW-22-020).

Le gîte Swanson est actuellement testé jusqu'à une profondeur verticale de 430 m.

Le programme de forage de Swanson s'est terminé le 29 août 2022; les résultats de huit sondages sont encore attendus.

MONTRÉAL, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu des résultats supplémentaires du programme de forage 2021-2022 sur son projet aurifère Swanson, détenu en propriété exclusive, y compris un plus grand nombre d'analyses à haute teneur et des zones minéralisées plus larges. Composée d'un groupe contigu de 127 claims désignés sur carte et d'un bail minier couvrant une superficie de 5 125,8 ha, la propriété Swanson est située à 65 kilomètres au nord-est de Val-d'Or, au Québec, et à seulement 50 kilomètres au nord de l'usine Beacon, détenue en propriété exclusive par Monarch et d'une capacité de 750 tonnes par jour.

Le programme 2021-2022 est le premier programme de forage réalisé sur la propriété depuis que Monarch Gold l'a acquise de Agnico-Eagle Mines en 2017. Les résultats antérieurs du programme, qui comprenaient 27,79 g/t Au sur 10,18 m, 0,92 g/t Au sur 225,0 m et 18,18 g/t Au sur 13,5 m, ont été rapportés dans les communiqués de presse du 30 mars 2022, du 19 juillet 2022 et du 30 août 2022. Les résultats positifs reçus à ce jour ont incité Monarch à continuer de tester les extensions de la minéralisation aurifère latéralement et en profondeur.

Les résultats d'analyse les plus récents proviennent de six sondages, dont deux forés pour tester l’extension en aval-pendage au nord-est, deux qui ont testé l’extension en aval-pendage au nord et deux qui ont testé l’extension vers l'ouest près de la surface (voir la figure 1 et la figure 2).

Le sondage le plus profond et le plus à l'est, le SW-22-022, a recoupé de multiples zones aurifères à l'intérieur d'un très large corridor minéralisé qui a été tracé jusqu'à une profondeur verticale de 430 m. L'intervalle à teneur la plus élevée, situé à l'intérieur du corridor provenant des sondages rapportés, comprenait des segments allant jusqu'à 7,83 g/t Au sur 8,82 m. Le corridor minéralisé semble s'élargir en profondeur et comprend une intersection titrant en moyenne 0,99 g/t Au sur 237,82 m.

L'intersection à teneur la plus élevée des sondages en aval-pendage rapportés comprenait des segments de 7,07 g/t Au sur 1,95 m et 11,05 g/t Au sur 1,0 m (SW-22-020) à des profondeurs verticales de 280 m et 320 m sous la surface.

Le forage près de la surface, à l'ouest, a confirmé que la minéralisation s'étend au-delà de la limite de la ressource minérale actuellement définie, recoupant des teneurs allant jusqu'à 10,25 g/t Au sur 0,50 m (SW-22-018).

La minéralisation est logée dans des basaltes altérés et bréchiques intercalés avec une intrusion syénitique et est bordée à plus grande échelle par des roches ultramafiques dans l'éponte supérieure et inférieure. La minéralisation reste ouverte à l'est et en plongée vers le nord-est. Le programme 2021-2022 s'est terminé le 29 août, avec un total de 11 277 mètres dans 31 sondages. Les résultats d'analyse définitifs sont encore attendus pour 8 des sondages.

« Nous continuons à démontrer par le forage au diamant que la minéralisation est ouverte dans toutes les directions, et en particulier que le corridor minéralisé s'élargit en profondeur, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Le forage continue de repousser les limites de la minéralisation au-delà de l'enveloppe des ressources minérales actuellement définies, et nous sommes persuadés que les résultats de forage qui sont encore en attente seront également positifs. »

La procédure d’échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l’axe principal et l’expédier pour analyse aux laboratoires d’ALS Canada à Val-d’Or, au Québec. L’échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d’or sont analysés par la méthode du tamisage métallique. Monarch a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l’insertion de standards, de blancs et de duplicatas.

À propos de la propriété Swanson

Monarch possède une participation de 100 % dans la propriété Swanson, qui consiste en un bail minier et 127 claims couvrant une superficie totale de 51,26 km². Une estimation des ressources minérales selon le Règlement 43-101 pour la propriété Swanson a été préparée pour Monarch par InnovExplo en janvier 2021. L'estimation est basée sur une base de données de 209 trous de forage (146 trous de surface et 63 trous souterrains) et environ 10 000 analyses. La ressource minérale a été estimée en utilisant une teneur de coupure minimale pour deux scénarios d'extraction potentielle combinés : en fosse et souterrain. Des teneurs de coupure de 0,75 g/t Au pour la fosse et de 2,40 g/t Au pour le souterrain ont été définies sur la base d'un prix de l'or de 2 160 $CA et d'un taux de change de 1,34 USD/CAD. Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Christine Beausoleil, géo., et Alain Carrier, géo., d'InnovExplo. Le rapport technique résumant les résultats de l'estimation des ressources minérales peut être consulté sur le site Web de Monarch.

Le gîte Swanson est interprété comme un gîte d'or disséminé associé à une intrusion, situé le long d'une structure régionale majeure. La minéralisation aurifère est typique d'autres gîtes aurifères à contrôle structural associés à des intrusions felsiques. Le gîte mesure environ 350 m de long sur 150 m de large et a été testé jusqu'à 360 m de profondeur.

Le tableau ci-dessous présente les ressources combinées du gîte Swanson. Les résultats d'analyse de Swanson, les intervalles significatifs et l'emplacement des sondages, ainsi que les ressources aurifères combinées de Monarch, figurent dans les tableaux à la fin du présent communiqué de presse.

Tableau 1: Ressources combines par catégorie pour le gîte Swanson aux teneurs de coupure sélectionnées

Zone (teneur de coupure)







Ressource indiquée Ressource présumée Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(au) Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(au) En fosse (0,75 g/t Au) 1 864 000 1,76 105 400 29 000 2,46 2 300 Souterraine (2,40 g/t Au) 91 000 2,86 8 400 87 000 2,87 8 000 TOTAL 1 945 000 1,82 113 800 116 000 2,76 10 300

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 666 882 onces et des ressources présumées combinées de 423 193 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com www.monarchmining.com

Tableau 2: Résultats d'analyse et intersections significatives sur Swanson



Sondage De (m) À (m) Largeur (m)* Au (g/t) SW-22-017 150,00 151,00 1,00 2,80 SW-22-018 157,00 157,50 0,50 10,25 SW-22-019 240,00 240,80 0,80 1,67 SW-22-020 295,40 313,35 17,95 0,88 Incl. 295,40 301,40 6,00 1,62 SW-22-020 325,75 327,70 1,95 7,07 SW-22-020 339,62 341,00 1,38 4,86 SW-22-020 374,00 375,00 1,00 11,05 SW-22-021 212,55 227,07 14,52 0,94 Incl. 212,55 217,00 4,45 2,29 SW-22-021 244,32 269,68 25,36 0,76 SW-22-021 290,00 302,00 12,00 0,84 SW-22-022 267,18 505,00 237,82 0,99 Incl. 267,18 276,00 8,82 7,83 Et 297,50 305,90 8,40 2,37 Et 326,85 329,80 2,95 4,21 Et 369,00 371,20 2,20 2,78 Et 375,15 382,00 6,85 3,08 Et 445,50 447,50 2,00 2,69 Et 494,70 497,30 2,60 4,66 * La largeur indiquée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée entre 60% et 70% de la longueur de la carotte.

Table 3: Localisation des sondages sur Swanson



Sondage UTM_E (m) UTM_N (m) Azimut (°) Pendage (°) Longueur (m) SW-22-017 310530 5381200 329 179 -60 SW-22-018 310579 5381200 329 177 -55 SW-22-019 310700 5381310 330 178 -60 SW-22-020 310730 5381350 330 178 -60 SW-22-021 310855 5381263 330 178 -60 SW-22-022 310836 5381339 330 178 -60

Tableau 4: Ressources aurifères combinées de Monarch