Han's Robot célèbre son 5e anniversaire : engagée à devenir un pionnier mondial à l'ère des robots intelligents

SHENZHEN, Chine, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Han's Robot , créée en 2017, est un leader mondial dans le domaine des robots collaboratifs. Au cours des cinq dernières années, Han's Robot a continuellement développé des scénarios de fabrication intelligents à l'ère de l'industrie 4.0 avec pour mission d'« offrir à l'humanité la technologie robotique » et de créer des produits robotiques hautement compétitifs.



Par exemple, les produits phares, les robots collaboratifs Elfin, sont conçus avec des méthodes de freinage innovantes, une précision de positionnement de répétabilité aussi élevée que ±0,02 mm, un indice de protection IP66, une plage de charge utile de 3 à 20 kg, etc. Ses applications incluent le chargement et le déchargement, la soudure, la palettisation et le broyage, etc., et sont largement appliquées dans les industries 3C (informatique, communication et électronique grand public), automobile, d'usinage, médicale et autres.

Au cours des cinq dernières années, Han's Robot a attiré plus de 100 millions de dollars de financement et plus de 500 talents mondiaux de premier plan de 25 pays et régions. En outre, la société a mené une coopération approfondie avec des sociétés de classe mondiale telles que Hitachi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, etc.

À l'occasion du cinquième anniversaire, Han's Robot a déclaré sa vision de continuer à se développer à l'échelle mondiale. La société vise à devenir le pionnier mondial de l'ère des robots intelligents.

Du 12 au 17 septembre, l'International Manufacturing Technology Show (IMTS 2022), le plus grand et le plus ancien salon professionnel de l'industrie dans l'hémisphère occidental, se tiendra à McCormick Place, Chicago, Illinois, aux États-Unis. C'est là que les créateurs, les constructeurs, les vendeurs et les pilotes de la technologie de fabrication se connectent et s'inspirent. En tant que leader mondial dans le domaine des robots collaboratifs, Han's Robot exposera au salon IMTS 2022 au stand 236959. Vous êtes cordialement invité(e) à venir nous rendre visite.

À propos de Han's Robot

Han's Robot est une entreprise nationale de haute technologie qui se consacre au développement, à la promotion et à l'application de robots intelligents dans l'industrie, la santé, la logistique, les services, etc.

Renseignements complémentaires à propos de Han's Robot :

Site Web : https://www.hansrobot.net/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/hansrobot

YouTube : https://www.youtube.com/c/hansrobot

Facebook : https://www.facebook.com/shenzhenhansrobot

Contact après des médias

Nom de l'entreprise : Han's Robot Co., Ltd.

Adresse : Bao 'an District, Shenzhen 518103, Guangdong, Chine.

Téléphone : 400-852-9898

E-mail : hansrobot_international@hanslaser.com