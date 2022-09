Remote étend sa place de marché de partenaires pour promouvoir le développement durable

English French German Dutch Swedish

PARIS, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que leader en matière de développement, de gestion et d'accompagnement des effectifs distribués à l'échelle mondiale, Remote annonce l'expansion de la place de marché de Remote . Il s'agit d'un écosystème de partenaires sélectionnés pour soutenir la mission de Remote, à savoir rendre le monde du travail accessible à tout individu, toute entreprise et tout pays, dans une nouvelle catégorie de partenaires en développement durable. Le réseau en expansion des partenaires de premier plan, dont Plan A, Consequence , Earthly , Watershed , Ecologi , Patch , EcoCart , Planetly , EarthShare , Lune et Treedom , permettra aux entreprises de réaliser des plans holistiques de gestion environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG).



« Pour Remote, la nouvelle catégorie de développement durable représente un enjeu fondamental. Il ne s'agit pas seulement pour nous de mondialiser la main-d'œuvre, mais aussi d'aider les entreprises à contribuer consciemment à la préservation de la planète », a déclaré Job van der Voort, cofondateur et PDG de Remote. « Guider les entreprises dans un environnement de travail mondial en constante évolution constitue un remarquable accomplissement et nous sommes conscients que la seule façon d'y parvenir est de s'associer à des entreprises qui partagent la même vision. Au travers de la place de marché de Remote, nous aidons nos clients à gérer leur croissance et à s'adapter au changement grâce aux meilleurs outils et à la meilleure assistance disponibles ».

La nouvelle catégorie de développement durable permet à la place de marché de Remote de rassembler des outils provenant d'entreprises leaders dans le domaine du changement environnemental, tels qu'un développeur de stratégie climatique, des plate-formes de gestion de l'empreinte carbone, des intégrations de dispositifs de suppression et de compensation de l'empreinte carbone, des places de marché de crédits carbone et de projets basés sur la nature, des intégrations de plantation d'arbres, des plate-formes de dons et d'engagement sur le lieu de travail, un portail pour les bénévoles et bien plus encore. Parmi les nouveaux partenaires en matière de développement durable, Plan A, qui aide les entreprises à réduire leurs émissions de carbone et à élaborer un plan de développement durable à long terme grâce à sa plate-forme de comptabilisation de l'empreinte carbone et à son outil d'analyse ESG.

« De nos jours, le changement climatique est LE problème majeur, et il ne nous reste plus beaucoup de temps pour décarboniser notre économie. Par conséquent, il est essentiel que les entreprises mesurent et réduisent leurs émissions de carbone et intègrent les critères ESG à leurs résultats », déclare Lubomila Jordanova, PDG de Plan A. « La place de marché de Remote permet aux entreprises de trouver le bon fournisseur pour ces services. De notre côté, cette initiative est l'occasion de nous rapprocher d'organisations encore plus ambitieuses, désireuses d'atteindre des objectifs de réduction pour arriver au zéro carbone.

« C'est en 2021 que Remote a lancé pour la première fois sa place de marché afin de proposer des applis, des outils et des services de qualité pour aider les clients à gagner du temps quant à la sélection des fournisseurs et à optimiser leur croissance mondiale. Depuis lors, le réseau de partenaires a plus que doublé, y compris des leaders de catégorie comme Lattice , Notion et Loom , pour aider les entreprises à relever certains des plus grands défis associés au travail distribué à l'échelle mondiale, tels que la recherche de talents, le suivi des candidats, la productivité et la collaboration, et désormais, contribuer aux actions contre la crise climatique.

Remote tient à développer le nombre de ses partenaires sur la place de marché pour agir contre le changement climatique et rationaliser davantage les flux de travail pour les clients désireux de mondialiser leurs effectifs. Si vous souhaitez participer à la mission de Remote pour définir l'avenir du travail à distance, rendez-vous sur remote.com/partners/marketplace.



À propos de Remote :

Les talents sont partout, mais pas les opportunités. Remote comble ce fossé en permettant aux employeurs d'embaucher toute personne, située partout dans le monde, et de donner accès aux opportunités afin que les individus, où qu'ils soient, puissent avoir une vie meilleure. Remote aide les entreprises à devenir des puissances mondiales en élargissant leur accès aux talents au-delà de leurs frontières. Des milliers d'entreprises s'appuient sur la plate-forme moderne et l'expertise juridique, financière et culturelle de Remote pour intégrer, payer et gérer des employés et des freelances dans plus de 150 pays. Remote a été fondée en 2019 par Job van der Voort et Marcelo Lebre et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment SoftBank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures et General Catalyst.

Contact :

Press (at) remote (dot) com