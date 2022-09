Remote breidt marktplaats voor partners uit om duurzaamheid te bevorderen

English French German Dutch Swedish

AMSTERDAM, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote, de leider op het gebied van het bouwen, beheren en ondersteunen van wereldwijd verspreide personeelsbestanden, kondigt aan dat de Remote-marktplaats wordt uitgebreid met een nieuwe categorie voor duurzaamheidspartners. De Remote-marktplaats is een ecosysteem van partners dat is samengesteld om de missie van Remote, de werkwereld voor elk persoon, bedrijf en land open te stellen, te steunen. Plan A , Consequence , Earthly , Watershed , Ecologi , Patch , EcoCart , Planetly , EarthShare , Lune en Treedom zullen zich aansluiten bij het groeiende netwerk van speciale partners die ervoor zorgen dat bedrijven milieu, sociale en bestuurscriteria (ESG) voor holistische managementplannen kunnen implementeren.



"De nieuwe duurzaamheidscategorie ligt Remote nauw aan het hart. Onze missie draait niet uitsluitend om het globaliseren van arbeidskrachten, maar ook om het zorgen dat organisaties zich bewust kunnen inzetten voor de planeet”, vertelt Job van der Voort, medeoprichter en CEO van Remote. “Het leiden van bedrijven in een zich continu evoluerende, wereldwijde werkomgeving vereist ongelooflijk veel en we zijn erachter gekomen dat we dit alleen voor elkaar kunnen krijgen door samen te werken met bedrijven die dezelfde visie hebben. De Remote-marktplaats helpt onze klanten met de best beschikbare tools en ondersteuning om hun groei te beheren en zich aan te passen aan veranderingen.”

De nieuwe duurzaamheidscategorie van de Remote-marktplaats omvat tools zoals klimaatstrategie-ontwikkelaars, koolstofbeheerplatforms, koolstofverwijderings- en compensatie-integraties, koolfstofkredieten en op de natuur gebaseerde projectmarktplaatsen, bomenplantintegraties, liefdadigheids- en betrokkenheidsplatforms voor werkomgevingen, een vrijwilligersportaal en meer van toonaangevende bedrijven die zich inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Plan A is een van de nieuwste duurzaamheidspartners en ondersteunt ondernemingen met hun koolstof-rekenplatform en ESG-rapportagetool bij het koolstofvrij maken van hun activiteiten en het ontwikkelen van een langdurig duurzaamheidsplan.

"Klimaatverandering is vandaag de dag de dringendste kwestie en we hebben geen tijd te verliezen bij het koolstofvrij maken van onze economie. Daarom is het meten en verminderen van de koolstofuitstoot en tegelijkertijd het integreren van de ESG-criteria in de bedrijfsresultaten uitermate belangrijk voor ondernemingen", verklaart Lubomila Jordanova, CEO van Plan A. "De werkplaats van Remote zorgt ervoor dat bedrijven de juiste dienstverlener voor deze diensten kunnen vinden. Het is voor ons een kans om de handen ineen te slaan met ambitieuzere organisaties die net-zero doelen willen behalen."

Remote introduceerde de marktplaats in 2021 om krachtige apps, tools en diensten aan te bieden. Hiermee kunnen klanten tijd besparen bij het selecteren van samenwerkingspartners en hun wereldwijde groei een flinke impuls geven. Het partnernetwerk is sindsdien meer dan twee keer zo groot geworden, met bijdragen van categorieleiders als Lattice , Notion en Loom . Het netwerk ondersteunt bedrijven bij het trotseren van de grootste uitdagingen rondom wereldwijd verspreide (personeels)activiteiten, zoals het aantrekken van talent, het volgen van sollicitanten, het stimuleren van productiviteit en samenwerking en nu ook het bestrijden van de klimaatcrisis.

Remote is gericht op het uitbreiden van het aantal marktplaatspartners om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en om de werkstromen voor klanten die hun personeelsbestand willen globaliseren verder te stroomlijnen. Bezoek voor meer informatie over hoe men kan bijdragen aan de missie van Remote om de toekomst van werk op afstand vorm te geven remote.com/partners/marketplace .



Talent is overal, maar krijgt niet altijd een kans. Remote dicht deze kloof door werkgevers in staat te stellen wie dan ook in dienst te nemen, ongeacht waar diegene vandaan komt, en biedt mensen daarmee toegang tot de kans om een beter leven op te bouwen. Remote helpt bedrijven wereldwijde topspelers te worden door hun mogelijkheden te verruimen om buiten hun grenzen talent aan te boren. Duizenden bedrijven vertrouwen op Remote's moderne platform en juridische, financiële en culturele expertise voor het onboarden, betalen en beheren van werknemers en contractanten in meer dan 150 landen. Remote is in 2019 opgericht door Job van der Voort en Marcelo Lebre en wordt gesteund door toonaangevende investeerders, waaronder SoftBank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures en General Catalyst.

