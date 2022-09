Kaloom obtient un financement de 21 M$ US pour accélérer la transformation des réseaux de communication et le déploiement de sa solution 5G-Edge

English French

MONTRÉAL, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaloom™ a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un nouvel investissement de 21 M$ US provenant en parts égales du gouvernement québécois et de l'investisseur actuel, Alternative Capital Group (ACG). Cet investissement servira à soutenir la stratégie de mise en marché de Kaloom et à étendre sa stratégie portant sur les équipements hétérogènes par la prise en charge de plateformes additionnelles telles que les SmartNIC et les serveurs. Cette nouvelle infusion de fonds permettra également à Kaloom d'augmenter ses ventes et d'aider les clients de son fournisseur mondial de services à bénéficier de la transformation florissante des réseaux de communication et des opportunités de marché liées à la solution 5G-Edge de Kaloom.

La participation d'ACG à cette nouvelle ronde de financement constitue un vote de confiance fort quant à la capacité de Kaloom à mettre en œuvre sa vision. En plus du soutien financier, ACG apporte une vaste expérience et des ressources inestimables pour la croissance continue des affaires de Kaloom.

« ACG est fier de soutenir la croissance continue des activités de Kaloom alors que la société œuvre à réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés », a déclaré Nicolas Beauchamp, d'ACG. « Les solutions innovantes de Kaloom aident les fournisseurs de réseaux à surmonter les principaux défis liés à leur transformation et au déploiement de solutions 5G-Edge. Avec l'aide de Kaloom, les fournisseurs de réseaux peuvent fournir les performances de haute vitesse et de faible latence exigées par les utilisateurs. Nous sommes impatients de soutenir Kaloom dans cette prochaine phase de croissance. »

Cette nouvelle infusion de fonds renforce la position de Kaloom à titre de leader émergent, fournissant des solutions innovatrices en infonuagique entièrement programmables et automatisées qui simplifient leur gestion et procurent des économies de coûts relativement à des solutions complexes en réseautique distribuée Edge. Kaloom travaille avec des fournisseurs de services dans le monde entier et prévoit une expansion au Japon, où la société a récemment débuté ses activités.

« Grâce à cet investissement, nous pouvons poursuivre notre élan et continuer à servir nos clients mondiaux tout en développant de nouveaux marchés », a déclaré Laurent Marchand, fondateur et chef de la direction de Kaloom. « Notre mission est de fournir aux fournisseurs de services et aux opérateurs du monde entier des solutions de réseautique distribuée automatisées et entièrement programmables qui transforment l'infrastructure réseau sous-jacente et réduisent le coût total de possession. Cet investissement est essentiel pour atteindre cette mission à l'échelle mondiale et permettre une monétisation de nos solutions 5G-Edge et de 5G privé dans notre secteur. »

À propos de Kaloom

Kaloom propose une solution logicielle de mise en réseau de centres 5G-Edge entièrement programmable et automatisée, qui va bouleverser la manière dont les réseaux distribués et les centres de données sont construits, gérés et exploités par les opérateurs de télécommunications, fixes et mobiles, les centres de données et les fournisseurs de services en infonuagique. Kaloom comprend des vétérans des technologies de communication ayant fait leurs preuves dans la fourniture de solutions de réseautique, d'analyse et d'AI à grande échelle pour les plus grands réseaux au monde. Kaloom est basé dans le Quartier de l'innovation de Montréal, Québec. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.kaloom.com.

