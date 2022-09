AGF nomme Cybele Negris au conseil d’administration

English French





TORONTO, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blake C. Goldring, président exécutif du conseil d’administration de La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») (TSX : AGF.B), a le plaisir d’annoncer la nomination de Cybele Negris, IAS.A, à titre d’administratrice au sein du conseil d’AGF. Mme Negris entrera en fonction le 27 septembre 2022.

Mme Negris est chef de la direction et cofondatrice de la société Webnames.ca Inc., le premier fournisseur de service de registre « .ca » pour les entreprises situées au Canada et l’une des principales sociétés de solutions Internet au pays. Entrepreneure accomplie, elle avait auparavant fondé une société de services-conseils en affaires et en gestion, qui s’est par la suite spécialisée en gestion dans le secteur de la construction.

Elle siège actuellement aux conseils d’administration de plusieurs sociétés, organismes sans but lucratif et institutions de premier plan du Canada – y compris la Monnaie royale canadienne – et met à profit ses compétences issues de sa vaste expérience en matière de commerce et de gouvernance.

« Cybele Negris, dont les antécédents sont marqués de réussites sur le plan des affaires, possède une expertise approfondie sur les questions liées à la gouvernance ainsi qu’au domaine numérique. Elle ajoute de façon idéale à la diversité collective d’expériences, d’expertises et de perspectives des membres de notre conseil d’administration », a déclaré M. Goldring.

En tant que chef d’entreprise du secteur des technologies, Mme Negris possède des compétences bien établies sur le plan numérique, notamment dans le domaine du commerce électronique et de la sécurité informatique. Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d’un grand savoir-faire en leadership, de même que d’excellence en planification stratégique et en gestion des risques de l’entreprise, entre autres.

Ses nombreuses réalisations lui ont valu une importante reconnaissance et de nombreux honneurs. Elle a reçu, à quatre reprises, le prix Top 100 parmi les femmes les plus influentes au Canada, et elle a ainsi été intronisée au temple de la renommée du réseau des femmes exécutivesMC (WXN). De plus, elle a été nommée au palmarès des grandes femmes d’affaires canadiennes de PROFIT W100, et ce, pour neuf années consécutives. Elle a également été reconnue parmi les femmes d’affaires les plus influentes par Business In Vancouver, et elle a reçu le prix d’excellence « Top 40 Under 40 ».

« Nous sommes ravis de compter Cybele Negris parmi nous et nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de son expertise, de son expérience et de sa perspective », a ajouté M. Goldring.

Consulter la biographie de Cybele Negris ici (en anglais seulement).

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0ad094f-9e4a-4d7e-8f17-ec8c34da3d4d