La Behr Paint Company commémore son 75e anniversaire

Un fabricant primé de peintures, d’apprêts et de teintures de haute qualité démontre son engagement envers ses valeurs fondamentales avec des remises à neuf de quatre organismes canadiens sans but lucratif.



TORONTO, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Behr Paint Company célèbre ses 75 ans à rendre la vie plus colorée. Pour commémorer ce grand anniversaire, Behr offre des remises à neuf « bonne humeur » à quatre organismes canadiens à but non lucratif qui fournissent un soutien temporaire et/ou à long terme en hébergement aux personnes dans le besoin.

Créé en 2003, le programme de bénévolat Behr veut aider offre aux membres de l'équipe Behr huit heures de temps rémunéré par année pour servir un organisme de bienfaisance de leur choix. Les employés Behr de tout le pays se mobiliseront et donneront de leur temps pour réaliser des projets de peinture intérieure et extérieure pour ces organismes méritants au sein de leurs communautés. Ces remises à neuf ont pour but de rafraîchir les espaces communs et d'apporter de la positivité à l'espace dans lequel vivent les résidents. Un artiste du quartier viendra agrémenter le projet en concevant, créant et peinturant une murale pour compléter l'espace.

« C’est incroyable de constater à quel point une nouvelle couche de peinture peut contribuer à créer un état d'esprit constructif et à générer une vivacité optimiste dans n'importe quel environnement », déclare Christine Speagle, directrice du marketing de la marque chez Behr Canada. « Nous sommes ravis de donner vie à ce projet dans le cadre des célébrations de notre 75e anniversaire, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos employés passionnés, colorés et dévoués car un projet comme celui-ci ne serait pas possible sans leur aide. »

Au cours de cette année d'anniversaire, Behr s'engage à contribuer à la communauté d'une manière significative, non seulement pour honorer son histoire mais pour partager la joie que chaque couche de peinture fraîche procure. Un espace rafraîchi, peu importe où vous habitez, peut changer positivement votre humeur, vous aider à vous sentir satisfait et vous motiver, tant physiquement que mentalement.

« Bien agir et soutenir les communautés où nos employés vivent et travaillent fait partie intégrante de l'histoire de Behr et nous croyons que nous partageons la responsabilité, en tant qu'entreprise et en tant qu'individus, de soutenir cet engagement », déclare Greg Szott, vice-président sénior des ventes chez Behr Canada. « Au cours des 75 dernières années, l'entreprise a démontré son engagement envers les communautés par le biais de subventions, d'événements bénévoles, de dons de produits et de partenariats avec des organismes sans but lucratif. »

Les remises à neuf, pour aider à célébrer le 75e anniversaire de Behr, seront terminées au cours de l'automne 2022.

Bénéficiaires de l'aide caritative

La Maison Stéphane Fallu, située à Chambly au Québec, fournit un hébergement aux enfants placés en famille d'accueil qui sont maintenant considérés comme des adultes et n'ont pas d'endroit où vivre. L'organisme de bienfaisance aide à faciliter la transition vers l'âge adulte en offrant un habitat et en enseignant les compétences nécessaires pour mener une vie indépendante.

La Kettle Society, située à Vancouver en Colombie-Britannique, vient en aide aux personnes vivant avec une maladie mentale, une toxicomanie, la pauvreté et/ou l'itinérance depuis plus de 40 ans, en leur fournissant un hébergement, un emploi, des services communautaires et des programmes d'enrichissement dans leur région.

S.H.I.F.T, situé à Alliston, en Ontario, a été fondé en 2017 et est le seul service de ce type dans le comté de South Simcoe. S.H.I.F.T est l'acronyme de Support and Hope for Individuals and Families Today (Soutien et espoir pour les individus et les familles aujourd'hui) et fournit un hébergement sûr, respectueux et accueillant, des repas et d'autres soutiens vitaux aux jeunes, hommes, femmes et familles qui connaissent ou risquent de connaître l'itinérance et/ou l'insécurité alimentaire.



Phoenix Youth Programs, situé à Halifax en Nouvelle-Écosse, est un organisme communautaire à but non lucratif créé en 1987. Phoenix se consacre au soutien des jeunes âgés de 11 à 24 ans, de leurs familles et de leurs communautés. Phoenix offre des programmes adaptés aux besoins uniques, à l'expérience vécue et aux aptitudes de chaque personne, avec des services tels que l’hébergement, la nourriture, le soutien au logement, les soins de santé et les services d'emploi.

Pour obtenir plus d’informations sur BEHR, visitez fr.behr.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les remises à neuf « bonne humeur » ou sur le 75e anniversaire de Behr, veuillez communiquer avec : Marion Gallo - DDMG Communications, 514-360-5225, mgallo@ddmg.ca.





À propos de la Behr Paint Company

Fondée en 1947, la Behr Paint Company est l’un des plus importants fabricants de peintures, apprêts, finis décoratifs, teintures et produits de préparation de surface et d’application destinés aux bricoleurs et professionnels des États-Unis, du Canada et du Mexique. L’entreprise, établie à Santa Ana en Californie et créatrice des marques BEHRMD, KILZMD, WHIZZ® et E&J®, se consacre à répondre aux besoins de projets des bricoleurs, professionnels, architectes et designers avec son engagement indéfectible envers la qualité, l’innovation et le rapport qualité/prix. Pour plus d’informations, visitez fr.behr.ca. Les contracteurs professionnels peuvent visiter fr.behrpro.ca pour en savoir plus sur les produits BEHR et les services BEHR PROMC. La Behr Paint Company est une filiale de Masco Corporation (NYSE: MAS).

