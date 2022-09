Vista annonce sa nouvelle adhésions

English German French

VISTA CONTINUE DE SIMPLIFIER L'AVIATION PRIVEE AVEC DE NOUVELLES SOLUTIONS D'ADHESION POUR REPONDRE A LA DEMANDE CROISSANTE DES CLIENTS

Présentation du nouveau VistaJet VJ25 et d’un programme d’adhésion simplifiée à XO

Paris, le 8 septembre 2022: Vista Global Holding (Vista), le plus grand fournisseur de services à la demande au monde, annonce sa nouvelle gamme de produits, rationalisant ses offres d'abonnement mondiales à travers ses marques VistaJet et XO, leaders sur le marché.

Alors que Vista a enregistré une croissance de 43 % de sa base de Membres en glissement annuel au premier semestre 2022, répondre aux besoins qui évoluent des clients reste une priorité pour le groupe. Au cours des six derniers mois, Vista a constaté un changement dans la démographie des clients, avec l'arrivée de Membres plus jeunes et une accélération des signatures de contrats, les clients recherchant une solution d'adhésion efficace pour voler immédiatement. Faire évoluer le portefeuille d’offres d'adhésion garantit à chaque client de pouvoir trouver une solution simple, flexible et sûre pour ses besoins de vol.

Les nouvelles options d’adhésion sont :

VJ25 — Le nouveau programme agile d’adhésion de VistaJet, pour des voyages de haute qualité, à faible fréquence ;

XO Membership — La nouvelle adhésion simplifiée et innovante à accès illimité avec dépôt de caution de XO.

Thomas Flohr, Fondateur et Président de Vista, a déclaré : « L’évolution et la simplification de notre offre réaffirment l'engagement de Vista à proposer une gamme complète de solutions flexibles pour tous les membres de VistaJet et XO. Nous avons écouté nos clients pour comprendre leurs besoins qui évoluent de manière rapide et nous avons optimisé nos programmes et notre structure d'adhésion en conséquence.

L'adhésion VJ25 est idéale pour tous ceux qui recherchent le service emblématique de VistaJet avec un engagement minimum, tandis que XO Membership simplifiée offre le service numérique le plus avancé avec des vols à réservation instantanée. Nous sommes convaincus que ces nouveaux produits flexibles permettront à un nombre encore plus grand de Membres de profiter de nos services sur la célèbre flotte de Vista, qui compte plus de 350 appareils, afin d'offrir les solutions de vol les plus innovantes et les plus avancées au meilleur rapport qualité-prix à tous les clients du monde entier. »

VJ25

La formule d’adhésion VJ25 de VistaJet est un nouvel abonnement de trois ans aux vols privés, conçu pour les voyageurs plus flexibles qui voyagent de 25 à 49 heures par an. Les Membres VJ25 bénéficieront de :

L’accès à la flotte de Vista, qui compte plus de 350 appareils dans le monde ;

La disponibilité garantie de la plus grande flotte mondiale disponible à la demande, y compris l’appareil révolutionnaire Bombardier Global 7500 qui permet de voler 17 heures sans escale ;

Le célèbre service VistaJet — des suites d'affaires entièrement équipées et des espaces familiaux relaxants, avec un service assuré par des hôtes de cabine formés par le British Butler Institute, MedAire, Norland College et Wine & Spirit Education Trust, etc ;

Dîners privés créés par des chefs et restaurants figurant parmi les plus renommés du monde ;

Un avion à un taux fixe pour chaque jour garanti ;

Options de tarifs dynamiques sur 40 jours de forte demande ;

Invitations à une sélection d’événements et d'avantages de VistaJet Private World par le biais de notre réseau mondial de partenaires haut de gamme et personnalisés.





XO Membership

XO simplifie sa structure d'adhésion avec dépôt de caution en remplaçant ses solutions à plusieurs niveaux par une nouvelle adhésion XO à un seul niveau — XO Membership. Cela permettra aux membres et aux clients de bénéficier d'un moyen encore plus simple d'organiser leurs voyages.

XO Membership est la seule solution d'aviation privée permettant de réserver instantanément des vols et des sièges privés. Avec un dépôt minimum de 100 000 $ entièrement remboursable, sans jours d'interdiction ou d'expiration, et des prix dynamiques, c'est véritablement l'option la plus efficace, accessible et transparente de l'aviation privée. La nouvelle XO Membership offre les avantages suivants :

Accès à 2 450 appareils, y compris la flotte des Membres de Vista lorsqu'elle est disponible ;

Aucun frais de réservation ;

Vols possibles immédiatement après l’inscription ;

Accès à des offres spéciales, de l'hospitalité jusqu’aux événements et autres expériences incroyables.

Vista continue d'investir massivement pour offrir à tous ses Membres le portefeuille le plus complet de solutions d'aviation privée et une large flotte d’appareils de pointe. Le groupe va donc supprimer l'adhésion à Jet Edge Reserve. Les Membres actuels de Jet Edge Reserve bénéficieront du même service et continueront à profiter des vols avec des fonds sur leur compte.

- Fin -

A propos de Vista

Les filiales de Vista Global Holding (Vista) fournissent des services de vols privés d'affaires dans le monde entier. Groupe international dont le siège social est implanté dans le quartier financier (DIFC) de Dubaï, Vista intègre un portefeuille unique d’entreprises offrant des services sans actifs pour couvrir tous les aspects essentiels de l'aviation d'affaires : une garantie totale et un service « On Demand », des liaisons aériennes connectant le monde entier, et une technologie aéronautique de pointe. La mission du groupe est de mener le changement afin de fournir aux clients les services les plus pointus tout en assurant le meilleur rapport qualité-prix, à tout moment, partout dans le monde. Grâce à sa connaissance et à son expertise de l’industrie de l’aviation d’affaires, Vista propose les meilleures offres et technologies de bout en bout du processus de l’expérience client de l’aviation d’affaires, via ses marques VistaJet et XO reconnues pour leurs services et en tant que transporteurs aériens autorisés. Vista n'est pas un transporteur aérien direct et n'opère ni n'affrète de vols.

Pour plus d'informations sur Vista, consultez le site www.vistaglobal.com

Contact Presse France - ARTICLE ONZE TOURISME

Margot Vacherand + 33 (0)6 74 35 51 40

Elise Thivillier +33 (0)6 08 68 91 04

VistaJetFR@finnpartners.com

Vista Global Holding Limited (Vista) ne possède ni n'exploite aucun avion. Tous les vols sont opérés par des transporteurs aériens directs et/ou par des opérateurs partenaires, titulaires d'une licence délivrée par la FAA, ou enregistrés auprès de l'EASA ou certifiés aux Etats-Unis. Vista détient une participation minoritaire dans XOJET Aviation, GMJ Air Shuttle, JetSelect, Western Air Charter, Red Wing Aviation et Talon Air.

