Metro Chaîne D’Approvisionnement nomme Mark Kelly pour diriger ses opérations aux États-Unis

TORONTO, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D’Approvisionnement a nommé Mark Kelly au nouveau poste de vice-président de Metro Chaîne D’Approvisionnement É.-U., à compter du 6 septembre 2022. Alors que l’entreprise poursuit ses importants plans de croissance en Amérique du Nord et en Europe, Mark Kelly dirigera le développement des activités de Metro Chaîne D’Approvisionnement aux États-Unis.



« Mark est un leader expérimenté en chaîne d’approvisionnement avec plus de 25 ans de travail avec des fournisseurs de logistique mondiaux des secteurs verticaux de la technologie, du commerce électronique et des biens de consommation emballés dans de nombreux États américains », a déclaré Chris Fenton, le nouveau président et directeur général de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « Mark a démontré sa capacité à sélectionner et à développer les meilleurs talents au sein d’équipes diversifiées et inclusives à haut rendement. »



Kelly sera responsable de tous les aspects des opérations de Metro Chaîne D’Approvisionnement aux États-Unis, notamment en dirigeant le développement de solutions de chaîne d’approvisionnement axées sur la technologie qui répondent aux besoins complexes auxquels les organisations sont confrontées aujourd’hui, en assurant un niveau élevé d’assurance qualité et en renforçant la forte culture axée sur les personnes ancrée dans l’ensemble de l’organisation.

« Mark est un leader expérimenté dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique. Il a notamment occupé le poste de vice-président des opérations pour un fournisseur mondial de services logistiques tiers, où il était responsable d’un éventail de sites et gérait des pertes et profits importants », a déclaré Murray Brabender, directeur de l’exploitation de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « Nous sommes convaincus qu’il apportera une grande valeur à nos clients et à notre équipe ».



Kelly est titulaire d’un MBA de la Northeastern University et d’un BLS en mathématiques de la Boston University. Il sera basé aux États-Unis et voyagera régulièrement pour répondre aux besoins de l’entreprise et de l’équipe. Kelly relève directement du directeur de l’exploitation, M. Brabender.

« Je suis ravi d’aider Metro Chaîne D’Approvisionnement à mettre en œuvre son impressionnante stratégie de croissance aux États-Unis », a déclaré Kelly. « J’ai hâte d’aider nos clients américains à continuer à s’adapter à toutes les perturbations et à tous les défis auxquels ils sont confrontés dans cet environnement économique et politique volatile et à en sortir plus forts avec une opération de chaîne d’approvisionnement bien conçue et gérée. »

À propos de Metro Chaîne d’Approvisionnement

Metro Chaîne d’Approvisionnement est un partenaire de solutions stratégiques en matière de chaîne d’approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant plus de 12 millions de pieds carrés dans plus de 96 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, Metro Chaîne d’Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d’approvisionnement au Canada. Depuis près de 50 ans, l’envergure, les vastes capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne d’Approvisionnement lui ont permis de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d’approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d’exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.