Sage et Square® joignent leurs forces pour aider les petites entreprises à mieux gérer leurs finances

TORONTO, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage , le chef de file en matière de technologie comptable, financière, de RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), et Square , le fournisseur mondial de technologie de paiement, annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat visant à aider les petites entreprises à travailler plus intelligemment et à gagner du temps pour ainsi leur permettre de développer davantage leurs activités.



Le partenariat permet l’intégration de Sage Comptabilité et du logiciel de point de vente (PDV) de Square. Il est maintenant en ligne au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. Cela signifie que les clients qui utilisent les deux produits peuvent faire des affaires et effectuer des paiements partout, en personne, en ligne ou par téléphone. Les données de vente sont ensuite transmises de manière transparente à Sage Comptabilité, ce qui permet de maintenir les livres des vendeurs à jour et exacts.

Pour les comptables qui gèrent les livres des petites entreprises, l’intégration facilite la visualisation et l’accès aux plus récentes données financières des clients puisqu’elles sont synchronisées quotidiennement dans Sage Comptabilité.

« Alors que les méthodes de paiement numériques gagnent en popularité auprès des consommateurs, il est essentiel que les petites entreprises puissent traiter facilement les transactions sans argent comptant », a déclaré Mark Hickman, directeur général de Sage Canada. « Le partenariat entre Sage et Square aidera les commerçants canadiens à gérer efficacement leurs transactions de vente, à être payés en toute confiance tout en sachant que leurs livres sont pris en charge par Sage Comptabilité. »

« Lorsque le monde s’est mis en ligne pendant la pandémie, la technologie a aidé les entreprises à survivre », a déclaré Jason Lalor, directeur principal de Square Europe. « L’un des avantages durables que nous avons observés pour les entreprises est le passage à des méthodes de travail et de vente numériques. Ce changement apporte des solutions aux défis du secteur des services professionnels en permettant aux entreprises d’être flexibles. Nos vendeurs trouvent en permanence de nouvelles méthodes de travail plus efficaces qui privilégient l’expertise, la mise en œuvre de la technologie et la différenciation de leur entreprise dans un paysage de plus en plus concurrentiel. Nous sommes ravis de voir comment ce partenariat avec Sage renforce la croissance des PME. »

Principaux avantages de l’intégration de Sage Comptabilité et de Square PDV pour les clients des PME :

Éliminer les désagréments de la comptabilité : Mise à jour transparente des livres des clients : toutes les transactions de vente et de paiement traitées par Square PDV seront rapprochées automatiquement et quotidiennement dans Sage Comptabilité.

Mise à jour transparente des livres des clients : toutes les transactions de vente et de paiement traitées par Square PDV seront rapprochées automatiquement et quotidiennement dans Sage Comptabilité. Traiter les ventes n’importe où, n’importe quand : Combiner le logiciel Sage avec l’option d’ajouter du matériel de PDV facile à utiliser pour prendre en charge les ventes sans argent comptant, en personne, en ligne ou par téléphone.

Combiner le logiciel Sage avec l’option d’ajouter du matériel de PDV facile à utiliser pour prendre en charge les ventes sans argent comptant, en personne, en ligne ou par téléphone. Avoir de la visibilité : Visibilité à jour et précise de la position d’une entreprise, facilement accessible.

Visibilité à jour et précise de la position d’une entreprise, facilement accessible. Profiter d’une expérience client optimisée : Capacité à offrir des programmes de loyauté et à examiner les données pour comprendre le comportement des clients.

Capacité à offrir des programmes de loyauté et à examiner les données pour comprendre le comportement des clients. Obtenir du soutien, 24 heures sur 24 : Les clients peuvent accéder à une assistance 24 heures par jour, sept jours par semaine lorsqu’ils utilisent l’intégration grâce à un service fourni par Amaka, un chef de file mondial de l’intégration comptable et des logiciels d’automatisation qui assure la connexion entre Sage et Square.



L’intégration est maintenant offerte aux clients de Sage et Square au Canada par l’intermédiaire de Sage Comptabilité et Square | Sage Canada et Square App Marketplace.



Personne-ressource pour les médias :

Monique Daniel

Sage

monique.daniel@sage.com

905 781-0758



À propos de Sage

Sage existe pour éliminer les obstacles afin que tout le monde puisse prospérer, en commençant par les millions de petites et moyennes entreprises que nous, nos partenaires et nos comptables servons. Les clients font confiance à nos logiciels de finances, de ressources humaines et de paie pour assurer les flux du travail et de l’argent. En numérisant les processus d’affaires et les relations avec les clients, les fournisseurs, les employés, les banques et les gouvernements, notre réseau numérique relie les PME, éliminant la friction et fournissant des informations. Éliminer les obstacles signifie également que nous utilisons notre temps, notre technologie et notre expérience pour lutter contre l’inégalité numérique et économique et la crise climatique. Pour en savoir plus, consultez www.sage.com/fr-ca/

À propos de Square