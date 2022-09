La Fondation des YMCA du Québec dévoile les lauréats et lauréates de la 35e édition des Médailles de la paix YMCA au profit des jeunes!

English French

MONTRÉAL, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation des YMCA du Québec dévoile les lauréats et lauréates des Médailles de la paix 2022, évènement présenté par BLG, avec M.Jean-Guy Desjardins, président exécutif du conseil d’administration et fondateur de Fiera Capital, comme lauréat honoraire. Ces personnes et groupes exceptionnels seront honorés le 18 octobre prochain, lors de l’évènement-bénéfice organisé par la Fondation du Y et visant à amasser des fonds essentiels pour aider les jeunes en difficulté à réussir, à l’école comme dans la vie. Les invité.e.s auront ainsi l’occasion de reconnaître des citoyen.e.s et des entreprises qui contribuent à bâtir des communautés plus solidaires, inclusives et harmonieuses.



« Je suis vraiment très fier du choix des lauréats et lauréates cette année. Tous se démarquent par leur engagement communautaire face à nos grands enjeux sociaux et par leurs actions concrètes pour la cause de la paix. » - Brian Bronfman (Réseau pour la paix et l’harmonie sociale), co-président de l’évènement-bénéfice et président du comité de sélection.

Lauréat honoraire

Jean-Guy Desjardins C. M., L. Sc. Com., CFA,

Président exécutif du conseil d’administration et fondateur de Fiera Capital

Homme d’affaires au parcours peu conventionnel, M.Desjardins est sensible aux défis que peuvent rencontrer les jeunes. « C’est un honneur d’être lauréat honoraire des Médailles de la paix YMCA et de soutenir le YMCA dans son importante mission. Les programmes mis en place par le Y ont un réel impact sur l’engagement des jeunes de tous les horizons et leur permettent de s’épanouir dans toutes les sphères de la vie. C’est en priorisant leur succès, sous quelque forme qu’il soit, que nous réussirons à bâtir des communautés résilientes et prospères, et je suis heureux de pouvoir contribuer à ma façon. »

Pour lire sa biographie complète : Laureat honoraire 2022 des Medailles de la paix YMCA

Catégorie Jeunes pacificateurs

Shina Novalinga, la militante autochtone.

L'étudiante en commerce, résidant à Montréal, s’est fait connaître à la suite de la diffusion d’une vidéo d'elle-même et de sa mère chantant un chant de gorge sur sa plateforme TikTok. Avec 1,9 million d’abonné.e.s sur Instagram et 4,1 millions sur TikTok, Mme Novalinga touche les gens du monde entier et leur enseigne la culture inuit ainsi que la richesse et la beauté qui l'accompagnent.

Elle a récemment collecté plus de 12 000 $, en une semaine en utilisant TikTok et GoFundMe, pour faire un don aux refuges locaux pour femmes et a fabriqué 100 sacs-cadeaux contenant des produits d'hygiène féminine, des boucles d'oreilles, de la nourriture, des vêtements et plus encore.

Catégorie Individus pour la paix

André Michel, le peintre des autochtones.

Ce peintre et sculpteur ethnographe est reconnu à l’échelle nationale et internationale. Il travaille depuis cinquante ans, par ses expositions dans le monde entier, ses livres, ses conférences et les musées qu’il a fondés, à mieux faire connaître les peuples autochtones avec qui il partage régulièrement le mode de vie.

Sa dernière réalisation, La Maison des peuples autochtones du Mont-Saint-Hilaire, est le seul lieu multi nations au pays, situé hors communauté autochtone et dirigé par un conseil d'administration exclusivement autochtone à qui il a remis les clés le jour de son ouverture.

En 2001 le gouvernement du Québec lui a décerné le Prix Anne-Greenup, qui souligne les efforts déployés en matière de lutte contre le racisme.



Catégorie Organisme pour la paix

Transit Secours, les déménageurs et déménageuses qui sauvent des vies.

La violence conjugale ne s’arrête pas après la rupture. Les déménageurs et déménageuses de l’organisme Transit Secours en savent quelque chose. Les bénévoles de l’organisme font preuve de beaucoup de courage en offrant des services de déménagement et d’entreposage gratuitement aux femmes et aux enfants qui fuient la violence.

En collaboration avec des entreprises locales et des services communautaires (p.ex. les maisons d’hébergement, la police, les CLSC et les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels CAVAC), Transit Secours prend toutes les dispositions nécessaires pour déplacer et entreposer les affaires des victimes en toute sécurité. Ils contribuent ainsi à rendre aux survivantes leur autonomie dans une transition vers une vie sans violence.

Catégorie Initiative corporative pour la paix

Groupe 3737, pour soutenir les entrepreneurs.es multiethniques

Le Groupe 3737 est un organisme national sans but lucratif qui offre de l’accompagnement, de l’encadrement et des outils aux propriétaires d’entreprises issu.e.se de la diversité ethnoculturelle avec un écosystème de plus de 1000 entrepreneur.e.s aux quatres coins du Canada.

Établi à Montréal, le Groupe 3737 représente la fierté de s’accomplir, l’indépendance économique, la possibilité de prendre sa place dans la société canadienne et de contribuer à sa richesse tout en gardant son identité ethnique. Avec des bureaux dans douzes villes ou l’on retrouve le plus de communautés noires, l’organisme peut se mobiliser partout au Canada et faire une réelle différence auprès des entrepreneur.e.s de la diversité ethnoculturelle qui sont souvent marginalisé.e.s.

Catégorie Coup de cœur

Mères au Front, les militantes qui se battent pour les générations futures

Mères au Front est un mouvement composé de milliers de citoyennes, mères et grand-mères, unies contre la crise climatique. Leur objectif premier est de protéger l’avenir de nos enfants contre l’inaction climatique. Elles visent à rappeler aux décideurs qu’ils et elles ont le devoir et la responsabilité de faire de la protection de l’environnement une priorité politique et de mettre en place des actions ambitieuses pour faire face à la crise climatique et de la biodiversité.

Elles organisent également des actions d’envergures comme la Veillée pour la suite du monde, en 2021 et 2022 et la marche Du pain et des forêts, qui a mobilisé plus de 5 000 personnes le jour de la fête des mères, à Québec.

Voyez les biographies complètes sur les Laureats et laureates 2022 des Médailles de la paix YMCA

(Pour réserver votre billet dès maintenant, visitez la Billetterie en ligne des Médailles de la paix YMCA)

À propos des YMCA du Québec et de la Fondation du YMCA

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa collectivité. Premier YMCA d’Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent au Québec depuis 1851 et leur impact s’étend partout dans la province. Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, des donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l’impact de son action communautaire et en recueillant des fonds pour la soutenir.





Source : Véronique Lettre, directrice des communications, Les YMCA du Québec.

Pour planifier une entrevue avec notre lauréat honoraire ou un.e des lauréat.e.s des autres catégories, ou avec les représentant.e.s de la Fondation du Y, pour commander des photos ou pour obtenir plus d’information, veuillez contacter :

Emilie Marsolais

514 967-2263

emilie@emiliemarsolais.com