Obtén un iPhone 14 por nuestra cuenta con intercambio y planes Unlimited selectos

NUEVA YORK, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Presentamos la línea de iPhone más avanzada hasta la fecha con iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, todos con un diseño duradero y sofisticado, 5G ultrarrápido, impresionantes actualizaciones de cámara y nuevas capacidades de seguridad vitales. Apple Watch Series 8 y el nuevo Apple Watch SE, con tecnología y rendimiento innovadores; Apple Watch Ultra con un nuevo diseño audaz y una amplia gama de funciones creadas para la resistencia, la exploración y la aventura; y la segunda generación de AirPods Pro, los AirPods más avanzados hasta el momento.

Y ahora, obtén todos tus favoritos de Apple: el nuevo iPhone 14 y One Unlimited para iPhone, el único plan Unlimited que ama su iPhone tanto como tu, todo en un solo lugar. Disponible exclusivamente en Verizon, obtén hasta $480 en valor anual incluido cuando tu familia obtiene One Unlimited para iPhone y cuenta con un dispositivo conectado⁴. Además, puede tener hasta cinco miembros de la familia accediendo a Apple One sin costo adicional.

One Unlimited para iPhone es el plan perfecto para su iPhone 14: la línea de iPhone más avanzada con iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max con nuevas tecnologías innovadoras. Todos los modelos de iPhone te permiten aprovechar la banda 5G Ultra Wideband de Verizon, que ahora llega a más de 152 millones de personas en todo el país. Es nuestra experiencia de red 5G más rápida, con datos de alta velocidad ilimitados que no causan retrasos⁵. Pre ordena el iPhone 14, con un descuento de hasta $1,000, en las tiendas de Verizon, en la aplicación My Verizon y en verizon.com a partir del 9 de septiembre a las 8 a. m. ET.

Línea de iPhone 14 y iPhone 14 Pro

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus presentan nuevas tecnologías y nuevas capacidades de seguridad innovadoras, con dos tamaños: 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas⁶. El potente sistema de cámara trae actualizaciones impresionantes y grandes mejoras a las fotos con poca luz, gracias a la canalización de imágenes mejorada, Photonic Engine. Ambos modelos, ofrecen una calidad de video impresionante, también incluyen un nuevo modo de acción para video increíblemente estable y el modo cinemático, ahora disponible en 4K a 30 fps y 4K a 24 fps. Nuevas capacidades de seguridad vitales: Detección de choques: ayuda a conectar a los usuarios de iPhone con asistencia de emergencia cuando más la necesitan, y con el chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, una hermosa pantalla Super Retina XDR, una increíble duración de la batería, características de durabilidad líderes en la industria y 5G ultrarrápido, esta línea es la más avanzada hasta ahora [iPhone 14 también se activa con eSIM, una forma más fácil y segura alternativa a una tarjeta SIM física que permite a los usuarios conectarse o transferir rápidamente su planes existentes digitalmente]. iPhone 14 y iPhone 14 Plus vienen en cinco hermosos colores: medianoche, azul, blanco, morado y PRODUCT (RED)⁷.

Con tecnología A16 Bionic, el chip más rápido jamás visto en un teléfono inteligente, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max presentan nuevas formas intuitivas de experimentar el iPhone, una nueva clase de sistema de cámara profesional y nuevas capacidades de seguridad innovadoras. Con la primera cámara principal de 48MP en el iPhone, la nueva cámara Ultra Wide, la cámara Telephoto y la nueva cámara frontal TrueDepth con enfoque automático, el sistema de cámara profesional es aún más avanzado y, con Photonic Engine, representa el salto de cámara más grande de la historia. El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max también presentan una nueva forma interactiva de recibir notificaciones y alertas con Dynamic Island y la pantalla siempre encendida. Disponible en tamaños de 6.1 y 6.7 pulgadas en cuatro hermosos acabados (morado oscuro, dorado, plateado y negro espacial), el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max también incluyen 5G súper rápido y detección de choques, todo mientras que ofrece duración de la batería durante todo el día.

"Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes la línea de iPhone más avanzada con el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro", dijo Frank Boulben, director de ingresos de Verizon Consumer Group. "Sabemos que a nuestros clientes les encantará el nuevo iPhone con las actualizaciones en su nueva cámara, increíble duración de la batería y Crash Detection. Pero eso no es todo, también les estamos dando más de lo que aman. Con nuestro nuevo plan One Unlimited para iPhone, los clientes de Verizon pueden experimentar el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro en nuestra red 5G Ultra Wideband y acceder al increíble entretenimiento de Apple en un plan simple, exclusivamente en la red en la que América confía”.

Visita verizon.com el 9 de septiembre para reservar todos los modelos de iPhone, con iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max disponibles el viernes 16 de septiembre y el viernes 7 de octubre para iPhone 14 Plus⁸. Los clientes comerciales de Verizon pueden visitar nuestro sitio Apple Business Phones para obtener más información y ofertas adicionales.

Apple Watch Series 8 y Apple Watch SE

Apple Watch Series 8 y el nuevo Apple Watch SE brindan tecnología y rendimiento innovadores e importantes innovaciones de seguridad a los dos relojes inteligentes más vendidos. Apple Watch Series 8 mantiene el amado diseño actual con una gran pantalla Retina siempre activa, batería de 18 horas de duración y un nuevo modo de bajo consumo que puede extender la duración de la batería hasta 36 horas⁹, mientras se basa en lo mejor de su clase. características de salud y seguridad como la aplicación de ECG y la detección de caídas mediante la introducción de capacidades de detección de temperatura, estimaciones de ovulación retrospectivas¹⁰, detección de accidentes y roaming internacional¹¹. Con el roaming internacional, disponible a finales de este año, los usuarios pueden permanecer conectados a una red celular mientras viajan al extranjero agregando Apple Watch a su plan de roaming de iPhone. El Apple Watch Series 8 está disponible en dos tamaños, 41 mm y 45 mm, en una variedad de acabados y colores de caja, incluidos blanco, medianoche, plateado y PRODUCT(RED)⁷.

El nuevo Apple Watch SE ofrece la experiencia principal de Apple Watch, incluido el seguimiento de actividad, notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, SOS de emergencia y detección de accidentes, todo a un precio más asequible. SE presenta una cubierta posterior completamente rediseñada que combina perfectamente con los tres acabados clásicos. Apple Watch SE está disponible en cajas de reloj de aluminio de 40 mm y 44 mm, en acabados medianoche, starlight y plateado, y es compatible con todas las correas. Los clientes ahora pueden pedir Apple Watch Series 8 y Apple Watch SE con disponibilidad a partir del viernes 16 de septiembre.

Apple Watch Ultra

El Apple Watch más resistente y capaz hasta la fecha, Apple Watch Ultra trae un nuevo diseño audaz y una amplia gama de funciones creadas para la resistencia, la exploración y la aventura, junto con tres nuevas bandas: Trail Loop, Alpine Loop y Ocean Band, que brindan un seguro y cómodo apto para cada entorno. Apple Watch Ultra es una herramienta increíble para los atletas de resistencia o aquellos que aspiran a superar sus límites, con el GPS más preciso de cualquier Apple Watch hasta la fecha y hasta 36 horas de duración de la batería durante el uso normal. Con una pantalla más grande y brillante y un diseño duradero, Apple Watch Ultra es la herramienta técnica perfecta para aventureros y exploradores.

Una nueva configuración de bajo consumo es ideal para experiencias de varios días y puede prolongar la duración de la batería hasta 60 horas¹². Apple Watch Ultra viene con una sirena audible de 86dB diseñada para emergencias en caso de que los usuarios se pierdan o se lesionen. Para respaldar los deportes acuáticos, incluido el buceo recreativo a 40 metros con la nueva aplicación Oceanic+ que se lanzará más adelante este otoño, el Apple Watch Ultra cuenta con la certificación WR100 y EN13319, un estándar reconocido internacionalmente para accesorios de buceo, incluidos medidores de profundidad en los que confían los buceadores recreativos alrededor del mundo¹³.

Una nueva aplicación de profundidad muestra el tiempo, la profundidad actual, la temperatura del agua, la duración bajo el agua y la profundidad máxima alcanzada. Con el roaming internacional, disponible a finales de este año, los usuarios pueden permanecer conectados a una red celular mientras viajan al extranjero y, con un plan de roaming internacional, puedes agregar Apple Watch con tu iPhone¹¹. Los clientes ahora pueden pedir el Apple Watch Ultra, con disponibilidad a partir del viernes 23 de septiembre.

AirPods Pro (2da generación)

La segunda generación de AirPods Pro desbloquea un rendimiento de audio innovador, incluidas las principales actualizaciones de la cancelación activa de ruido y el modo de transparencia, todo ello con el nuevo chip H2. Con el audio espacial personalizado, la experiencia auditiva de los AirPods Pro es aún más inmersiva, y con el control táctil, los clientes ahora pueden ajustar el volumen directamente con un rápido deslizamiento hacia arriba o hacia abajo en la base. Los usuarios pueden disfrutar de hasta seis horas de tiempo de escucha con Active Noise Cancellation y hasta 30 horas cuando usan el estuche para carga adicional¹⁴. Los clientes pueden pedir AirPods Pro (2da generación) en línea el viernes 9 de septiembre, con disponibilidad en las tiendas el viernes 23 de septiembre.

Para obtener más detalles sobre los productos de Apple, visite www.apple.com .

Obtén un iPhone 14 Pro por nuestra cuenta

Verizon hace que sea más fácil que nunca para los clientes comerciales y consumidores nuevos y actuales de Verizon obtener el nuevo iPhone en la red en la que América confía con las mejores ofertas:

¿Cambiarte a Verizon? Obtén un nuevo iPhone 14 Pro gratis cuando intercambies teléfonos seleccionados y actives una nueva línea en planes ilimitados seleccionados. Para que sea aún más fácil cambiar, estamos ofreciendo una tarjeta electrónica de $200 para cubrir los costos de cambiarse a Verizon¹.

¿Buscando actualizar? Obtenga hasta $800 de descuento en una serie de iPhone 14 con intercambio selecto y planes ilimitados selectos².

Embellece tu nuevo iPhone con excelentes ofertas en accesorios. Por tiempo limitado, obtén un 25 % de descuento en cargadores Apple MagSafe¹⁵, $100 de descuento en AirPods Max¹⁵ y un 20 % de descuento en fundas y protectores de pantalla seleccionados para la serie iPhone 14¹⁶.



Presentando el único plan Unlimited que ama tu iPhone al igual que tu

Presentamos One Unlimited para iPhone , exclusivamente de Verizon. Tus favoritos de Apple, todo en un solo plan. Es el único plan que te ofrece Apple One, incluidos Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud+, todo para compartir con toda tu familia.

Así es, agrupamos todos tus favoritos de Apple en el único plan ilimitado que ama tu iPhone tanto como tú, con un valor anual de hasta $480 incluido para una familia con un dispositivo conectado. Apple Music, Apple TV+ y Apple Arcade están libres de publicidad y se ejecutan en la galardonada red de Verizon, y todos están disponibles para clientes nuevos y existentes.

Además, con hasta un 50% de descuento en los planes de dispositivos conectados, los clientes nuevos y existentes pueden agregar un Apple Watch o iPad a su cuenta y disfrutar de sus favoritos de Apple y One Unlimited para iPhone en todos los dispositivos. Y ahorrar hasta $25 adicionales por cuenta, por mes, con los descuentos para estudiantes y para aquellos que sirven a nuestra comunidad . No olvides que Verizon Home Internet comienza en $25 por mes cuando se combina con One Unlimited para iPhone, con pago automático, disponible en áreas selectas. Puede obtener más información en www.verizon.com/home .

One Unlimited para iPhone está disponible para clientes nuevos y existentes de Verizon a partir de hoy, independientemente del teléfono inteligente que tengas.

Activaciones de iPhone simplificadas

Activar iPhone en Verizon ahora es más fácil que nunca. Si compraste un iPhone de Verizon, o eres un cliente actual de Verizon, simplemente enciende tu teléfono, sigue los pasos de configuración y estarás listo para comenzar.

Si te cambias a Verizon o agregas una línea con un teléfono compatible con eSIM, simplemente puedes usar la aplicación My Verizon ( descárgala de Apple App Store ) o usa nuestro sitio web en verizon.com/bringit para activar tu eSIM. Con solo unos simples pasos, puedes poner tu teléfono en funcionamiento. Úsalo para cambiar fácilmente los teléfonos de otros proveedores, registrate para obtener una nueva cuenta, como el nuevo plan One Unlimited para iPhone, o agregar una nueva línea sin tener que esperar por una tarjeta SIM física.

Visita verizon.com/bringit o inicia la aplicación My Verizon para obtener más información, o visita el sitio web BYOD de Verizon Business si deseas cambiar tu negocio a Verizon.

No te pierdas el primer vistazo y los lanzamientos exclusivos de iPhone 14

No te pierdas "First Look" donde Verizon y Apple van a revelar contenido exclusivo de Apple TV+ Apple Music y Apple Arcade. Transmítelo desde @Verizon YouTube a partir del viernes 9 de septiembre a las 8 a.m. ET. Además, mantente atento porque a partir del 9 de septiembre, lanzaremos una semana de lanzamientos limitados cada día para que los clientes experimenten el nuevo Apple iPhone 14 y el plan One Unlimited para iPhone. Los fanáticos de Apple pueden dirigirse a @Verizon en Snapchat e Instagram para ser los primeros en obtener uno de los lanzamientos limitados.

1 Banda 5G Ultra Wideband disponible en áreas selectas. 5G a nivel nacional disponible en más de 2700 ciudades. $999.99 (solo 128 GB) compra con pago del dispositivo o compra minorista completa con nueva línea de teléfono inteligente en One Unlimited para iPhone, se requieren planes 5G Do More, 5G Play More y 5G Get More. Tarjeta de regalo electrónica de Verizon de $200 (enviada en 8 semanas) con transferencia. Menos hasta $1000 de crédito de intercambio/promocional aplicado durante 36 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio.

2 Banda 5G Ultra Wideband disponible en áreas selectas. 5G a nivel nacional disponible en más de 2700 ciudades. Se requiere una compra con pago del dispositivo de hasta $1599.99 o una compra minorista completa con línea de teléfono inteligente actualizada en One Unlimited para iPhone, 5G Do More, 5G Play More y 5G Get More. Menos un crédito de intercambio/promocional de hasta $800 aplicado durante 36 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio.

3 Requiere una cuenta adscrita al plan One Unlimited para iPhone (1 línea incluye una suscripción individual para Apple One; más de 2 líneas incluyen una suscripción familiar para Apple One). Debe permanecer en el plan One Unlimited para iPhone para acceder a Apple One. Cancela en cualquier momento a través de Verizon. 1 promoción por cuenta de Verizon. Se aplican términos adicionales.

4 Valor de hasta $480 por año basado en Apple One Family (valor de $19.95/mes) y hasta $20 de descuento mensual cuando tienes una línea de dispositivo conectado elegible. Requiere una cuenta adscrita al plan One Unlimited para iPhone (1 línea incluye una suscripción individual para Apple One; más de 2 líneas incluyen una suscripción familiar para Apple One). Debe permanecer en el plan One Unlimited para iPhone para acceder a Apple One. Cancela en cualquier momento a través de Verizon. 1 promoción por cuenta de Verizon. Se aplican términos adicionales. El plan Unlimited One para iPhone no se puede combinar con otros planes Unlimited; todas las líneas de la cuenta deben estar en Unlimited One para iPhone.

5 Basado en un análisis realizado por Verizon de los datos de Ookla® Speedtest Intelligence® para las velocidades de descarga promedio de Verizon 5G UWB frente a las velocidades de descarga promedio de 4G LTE de EE. UU. de todos los proveedores en el segundo trimestre de 2022

6 La pantalla tiene esquinas redondeadas que siguen un hermoso diseño curvo, y estas esquinas están dentro de un rectángulo estándar. Cuando se mide como una forma rectangular estándar, la pantalla mide 6,06 pulgadas (iPhone 14) o 6,68 pulgadas (iPhone 14 Plus) en diagonal. El área visible real es más pequeña.

7 Cada compra de (PRODUCT)RED ahora contribuye directamente al Fondo Mundial para combatir pandemias como COVID-19 y SIDA.

8 iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max están sujetos a las normas de la FCC, así como a protección al consumidor, contractual y otras disposiciones de la ley federal o estatal. No se pueden vender ni entregar hasta que se complete el proceso de autorización de la FCC.

9 con iPhone presente.

10 La aplicación Cycle Tracking no debe usarse como una forma de control de la natalidad. Datos de la aplicación Cycle Tracking no debe usarse para diagnosticar una condición de salud.

11 El roaming internacional está disponible en Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 y Apple Watch Ultra, y todos los modelos celulares de la Serie 5 en adelante con watchOS 9.

12 El modo de bajo consumo desactiva temporalmente funciones seleccionadas, incluida la pantalla Retina siempre encendida, entrenamiento inicio automático, notificaciones de salud cardíaca y más.

13 Apple Watch Ultra tiene una clasificación de resistencia al agua de 100 metros según la norma ISO 22810. El Apple Watch Ultra se puede usar para el buceo recreativo (con una aplicación de terceros compatible de App Store) para 40 metros, y deportes acuáticos de alta velocidad. El Apple Watch Ultra no debe usarse para bucear por debajo de 40 metros La resistencia al agua no es una condición permanente y puede disminuir con el tiempo. Para más información, consulte support.apple.com/en-us/HT205000.

14 La duración de la batería varía según el uso. Visite apple.com/batteries para obtener más información.

15 Oferta por tiempo limitado. Mientras duren las reservas. Se pueden aplicar términos.

16 Oferta por tiempo limitado. Mientras duren las reservas. Se pueden aplicar términos. No incluye fundas ni protectores de pantalla de Apple y Otterbox.

