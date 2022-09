English French

Ecully, le 8 septembre 2022

RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2022

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2022 en millions d'euros Chiffre d'affaires 106,3 109,8 EBITDA (*) 8,0 -0,5 Marge d'EBITDA 7,5% -0,5% Résultat Opérationnel Courant (*) -2,6 -15,3 Autres produits et charges opérationnels -0,4 -14,7 Résultat Opérationnel -3,0 -30,0 Résultat financier -0,9 -1,2 Impôts -1,3 -1,0 Résultat Net -5,2 -32,2 (*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 2 M€ en 2021 et 2,1 M€ en 2022





Résultats

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 109,8 M€ au 30 juin 2022, en augmentation de 3,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+1,4% à taux de change constant).

L’EBITDA du Groupe PCAS ressort à -0,5 million d’euros au premier semestre 2022 contre 8 millions d’euros au premier semestre 2021.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2022 s’élève à -15,3 millions d’euros contre -2,6 millions d’euros au premier semestre 2021.

Ces résultats restent très déficitaires au premier semestre 2022, affectés par un niveau d’activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes.

Les autres produits et charges opérationnels intègrent une dépréciation des écarts d’acquisition de 14,5 millions d’euros, conséquence d’une augmentation du taux d’actualisation utilisé pour la détermination des flux de trésorerie opérationnels futurs dans le cadre des tests d’impairement.

Le résultat net ressort à -32,2 M€ au premier semestre 2022 contre -5,2 M€ au premier semestre 2021.

Perspectives

L’ensemble des équipes du Groupe PCAS, avec le support de son actionnaire majoritaire Seqens pour le financement de ses activités et de son développement, demeurent pleinement mobilisées pour une amélioration des résultats sur le second semestre 2022 et un retour à des résultats positifs en 2023, aidé en cela par une croissance progressive des volumes d’Estetrol pour Mithra.





PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022, le 3 novembre 2022

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 12% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 187,0 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

