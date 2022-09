CBI : Le métaverse « AlphaVerse » ouvrira le 20 septembre 2022

French English

Le métaverse « AlphaVerse » ouvrira le 20 septembre 2022

Ouverture de la partie centrale (le « Hub ») d’AlphaVerse, le métaverse de CBI

Premiers accès pour l e s premiers joueurs issus de la communauté de dizaines de milliers de membres

Poursuite du développement des différents univers connectés avec un rythme de sortie soutenu pour enrichir en permanence l’expérience et les contenus





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce l’ouverture du Hub de l’AlphaVerse qui interviendra le 20 septembre 2022 pour de premiers utilisateurs issus de la communauté.

Frédéric Chesnais, Président – Directeur-général de CBI, a déclaré : « Nous sommes fiers de pouvoir ouvrir cette première version test du Hub de l’AlphaVerse à nos premiers joueurs, conformément à notre stratégie annoncée et aux engagements pris auprès de notre communauté et de nos actionnaires. Ce lancement est le fruit du travail de nos équipes techniques et marketing. Il marque le lancement d'une nouvelle phase de collaboration ouverte, d'échanges avec les utilisateurs avec pour objectif d'ouvrir tous les univers AlphaVerse et de figurer parmi les métaverses les plus utilisés au monde ».

CBI : Stratégie de développement d’un métaverse connecté et ouvert

Le cœur de l’activité de CBI est aujourd’hui centré sur le développement de l’AlphaVerse, un monde numérique (métaverse), développé sur la blockchain. Le métaverse de CBI entend proposer des expériences plus riches et variées que les jeux vidéo traditionnels.

AlphaVerse ambitionne de devenir LA porte d'entrée dans les mondes des métaverses, d'où son nom en référence à « Alpha » (« Un » en grec).

Véritable plateforme d’échange et de partage, l’AlphaVerse est conçu autour d’une place centrale, le « Hub », qui connecte de nombreux univers dans le domaine des jeux et du divertissement. Certains univers sont développés par CBI pour son propre compte, d’autres sont développés par CBI en association avec des partenaires, et d’autres par des tiers en vue d’être reliés à l’AlphaVerse au travers du Hub. CBI a aujourd’hui axé ses contenus sur les jeux vidéo et le divertissement, notamment la musique et les arts numériques, des centres d’intérêt regroupant de larges communautés, et a également développé un modèle original permettant le financement d’initiatives caritatives.

Les univers proposent des expériences de jeux et d’interaction, de partage et de création de contenu et d’échanges. Les visiteurs et les joueurs pourront notamment créer, partager, commercialiser des contenus à l'intérieur d’AlphaVerse au travers de NFTs et de crypto-monnaies, mais aussi à l’extérieur sur diverses plateformes blockchain.

Les projets de CBI incluent, outre le métaverse, le développement et la commercialisation de jetons non fongibles (« NFTs ») et de cryptomonnaies, et notamment Crystal, la cryptomonnaie d’AlphaVerse, dont 600 millions d’unités ont été créées avec de premières ventes privées déjà complétées, et plus généralement l’investissement dans des projets liés aux technologies blockchains.

Objectifs de l’ouverture de l’AlphaVerse le 20 septembre 2022

Avec cette première phase, accessible uniquement sur invitation, AlphaVerse entend présenter à sa communauté, à ses partenaires et à la presse un univers aux couleurs vives et dont les graphismes et la direction artistique se veulent éminemment plus poussés que ceux des métaverses actuellement accessibles.

Cette première phase sera également l’occasion de dévoiler au grand public les fonctionnalités et innovations amenées par AlphaVerse. Plutôt que de forcer l’utilisateur à vivre une expérience prédéfinie, AlphaVerse fait le choix de proposer des outils et fonctionnalités aux utilisateurs afin qu’ils puissent concevoir leur propre expérience. Les deux outils majeurs seront les maisons communautaires et les panneaux d’affichage. Les maisons communautaires sont des biens immobiliers numériques représentés sous forme de NFTs qui permettent à un utilisateur de recréer une communauté au sein du métaverse. Les maisons communautaires comprennent plusieurs étages et des appartements qui pourront être vendus par le propriétaire aux membres de sa communauté. Par ailleurs, les maisons communautaires incluent aussi des panneaux d’affichage qui seront contrôlés par l’utilisateur propriétaire de celles-ci et sur lesquels pourront être présentés des images, vidéos ou sites internet.

Principales fonctionnalités d’AlphaVerse

Un univers d'univers : AlphaVerse est conçu pour offrir une expérience unique et immersive aux utilisateurs. Il combine de nombreux univers différents, certains développés par AlphaVerse et d'autres par des tiers. Les joueurs peuvent passer avec aisance d'un univers à un autre en utilisant le même nom d'utilisateur et le même portefeuille. (Voir la liste initiale d’univers ci-dessous)

: AlphaVerse est conçu pour offrir une expérience unique et immersive aux utilisateurs. Il combine de nombreux univers différents, certains développés par AlphaVerse et d'autres par des tiers. Les joueurs peuvent passer avec aisance d'un univers à un autre en utilisant le même nom d'utilisateur et le même portefeuille. (Voir la liste initiale d’univers ci-dessous) Un système de partage de contenu : Grâce au système de panneaux d'affichage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, les utilisateurs peuvent afficher du contenu statique ou vidéo pour faire connaître leur projet, leur marque et leur communauté.

: Grâce au système de panneaux d'affichage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, les utilisateurs peuvent afficher du contenu statique ou vidéo pour faire connaître leur projet, leur marque et leur communauté. Un monde communautaire : Le Hub et ses univers affiliés sont les éléments de base de toutes les communautés. Les utilisateurs peuvent se rejoindre dans leur endroit préféré pour discuter, commercer, découvrir, apprendre et même participer à des activités comme des concerts ou des projections de film. Afin d’exprimer leur identité au sein de la communauté, les utilisateurs pourront créer, personnaliser et améliorer leurs avatars quand ils le souhaitent.

: Le Hub et ses univers affiliés sont les éléments de base de toutes les communautés. Les utilisateurs peuvent se rejoindre dans leur endroit préféré pour discuter, commercer, découvrir, apprendre et même participer à des activités comme des concerts ou des projections de film. Afin d’exprimer leur identité au sein de la communauté, les utilisateurs pourront créer, personnaliser et améliorer leurs avatars quand ils le souhaitent. Une plateforme de jeux : Tous les univers affiliés à l’AlphaVerse incluent des interactions ludiques ou sont construits autour des concepts play-to-earn et learn-to-earn. Grâce à l'expérience de notre équipe dans l’industrie du jeu vidéo, nous sommes en mesure de créer une expérience unique centrée autour de l’utilisateur et ce pour chaque univers en développement.

: Tous les univers affiliés à l’AlphaVerse incluent des interactions ludiques ou sont construits autour des concepts play-to-earn et learn-to-earn. Grâce à l'expérience de notre équipe dans l’industrie du jeu vidéo, nous sommes en mesure de créer une expérience unique centrée autour de l’utilisateur et ce pour chaque univers en développement. Des interactions avec le monde réel : pour CBI, le métaverse représente avant tout un lieu d'interactions et d'applications du monde réel. Qu'il s'agisse d'ouvrir une boutique dans le métaverse ou de soutenir une ONG dans l'AlphaVerse, les actions des utilisateurs à l'intérieur de l'AlphaVerse peuvent avoir un impact au-delà de celui-ci.

: pour CBI, le métaverse représente avant tout un lieu d'interactions et d'applications du monde réel. Qu'il s'agisse d'ouvrir une boutique dans le métaverse ou de soutenir une ONG dans l'AlphaVerse, les actions des utilisateurs à l'intérieur de l'AlphaVerse peuvent avoir un impact au-delà de celui-ci. Un système de NFTs : L’utilisation de NFTs permet d’enregistrer la propriété d’un bien sur la blockchain. Au sein du métaverse, cela permet aux utilisateurs d’acheter, de louer ou de construire une maison dans le Hub et de choisir de la rendre privée ou publique. Tous les biens immobiliers sont des NFTs qui peuvent être vendus sur la place de marché d’AlphaVerse.

: L’utilisation de NFTs permet d’enregistrer la propriété d’un bien sur la blockchain. Au sein du métaverse, cela permet aux utilisateurs d’acheter, de louer ou de construire une maison dans le Hub et de choisir de la rendre privée ou publique. Tous les biens immobiliers sont des NFTs qui peuvent être vendus sur la place de marché d’AlphaVerse. Et bien plus… AlphaVerse est un métaverse en constante évolution qui proposera de faire découvrir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus au fur et à mesure de son développement.





Développement des univers liés à AlphaVerse et calendrier

Pour l'exercice 2022-2023 et les suivants, l’objectif est de continuer à développer AlphaVerse pour devenir l'un des principaux acteurs de l’univers des métaverses au niveau mondial.

Il existe actuellement de nombreux projets de métaverse en cours de développement. Chacun est différent et offre une expérience utilisateur cloisonnée et des outils spécifiques. Pour chacun de ces métaverses, l'utilisateur doit lancer un programme différent, et compte tenu du nombre de métaverses en cours de construction, il deviendra certainement compliqué d'y accéder de manière simple.

Dans l'AlphaVerse, l’utilisateur peut accéder à plusieurs métaverses à partir d'un seul emplacement : le Hub.

MetaCoaster : un jeu de simulation de parc d’attraction sur la blockchain. Les utilisateurs pourront jouer en solo pour perfectionner leurs compétences ou participer à des concours mondiaux de construction de parcs et gagner des cryptos.

: un jeu de simulation de parc d’attraction sur la blockchain. Les utilisateurs pourront jouer en solo pour perfectionner leurs compétences ou participer à des concours mondiaux de construction de parcs et gagner des cryptos. United At Home // Beat AlphaVerse : un univers dédié à la musique électronique et à la philanthropie développé pour et avec le célèbre DJ et producteur de musique David Guetta notamment pour déployer son programme caritatif « United at Home » dans le métaverse.

: un univers dédié à la musique électronique et à la philanthropie développé pour et avec le célèbre DJ et producteur de musique David Guetta notamment pour déployer son programme caritatif « United at Home » dans le métaverse. HorYou AlphaVerse : un métaverse dédié au bien social, à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique. Construit en partenariat avec le réseau social Horyou et la Fondation Horyou.

: un métaverse dédié au bien social, à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique. Construit en partenariat avec le réseau social Horyou et la Fondation Horyou. Qtopia AlphaVerse : un métaverse social pour la communauté LGBTQ et ses alliés pour se connecter les uns aux autres et aux marques de confiance. Dans Qtopia, les utilisateurs peuvent participer à des activités, des événements et des mini-jeux tout en redonnant à des œuvres caritatives importantes pour la communauté.

: un métaverse social pour la communauté LGBTQ et ses alliés pour se connecter les uns aux autres et aux marques de confiance. Dans Qtopia, les utilisateurs peuvent participer à des activités, des événements et des mini-jeux tout en redonnant à des œuvres caritatives importantes pour la communauté. Artech AlphaVerse : Les nostalgiques des œuvres numériques des années 90 trouveront leur place dans Artech. Artech est un métaverse entièrement dédié à l'art numérique et aux artistes, où nous créons tout un écosystème d'art numérique avec des artistes, des galeries, des événements et des expositions grâce à l'utilisation des NFT et de la technologie blockchain.

: Les nostalgiques des œuvres numériques des années 90 trouveront leur place dans Artech. Artech est un métaverse entièrement dédié à l'art numérique et aux artistes, où nous créons tout un écosystème d'art numérique avec des artistes, des galeries, des événements et des expositions grâce à l'utilisation des NFT et de la technologie blockchain. Chi Modu AlphaVerse : ce métaverse fournit un espace virtuel dédié à la vie et à l'œuvre de Chi Modu, un photographe légendaire, où les artistes émergents peuvent trouver l'inspiration et les ressources pour poursuivre leur rêve tout en redonnant à la communauté.

: ce métaverse fournit un espace virtuel dédié à la vie et à l'œuvre de Chi Modu, un photographe légendaire, où les artistes émergents peuvent trouver l'inspiration et les ressources pour poursuivre leur rêve tout en redonnant à la communauté. Xave World : Xave AlphaVerse plonge l'utilisateur dans un monde virtuel ouvert en constantes expansion et évolution, où les fans de musique découvrent un nouveau monde rempli de musique, de spectacles incroyables, de festivals et d'événements. Ce métaverse est en cours d’acquisition par CBI. La transaction prévoyait initialement l’achat des activités business et du développement informatique pour $2 000 000 dont $1 500 000 payés en actions CBI, avec deux compléments de prix : $1 000 000 en actions CBI remises lors de la livraison de fonctionnalités additionnelles dans l’univers de Xave, et un maximum de $2 000 000 en numéraire et l’équivalent de $5 000 000 en actions CBI sous condition du niveau de profitabilité future de l’univers Xave. Après analyse, dans la mesure où les développements informatiques sont désormais assurés par CBI, les parties ont décidé de résilier la transaction initiale. La transaction porterait désormais uniquement sur l’achat des activités business pour un prix réduit, et seul le second complément de prix sous condition du niveau de profitabilité future de l’univers Xave serait conservé, avec une formule modifiée pour tenir compte des investissements à réaliser par CBI. CBI communiquera dès que possible sur l’opération lorsque le contrat sera renégocié et signé.

: Chain Games est un réseau de jeu intégré à la blockchain qui offre des jeux d'adresse décentralisés, des concours basés sur des jeux Skill-Based et Play-to-Earn, permettant aux joueurs de gagner des crypto-devises en récompense de leurs efforts. Rave-Age : Rave-Age est consacré à la communauté de la musique rave et électronique, son histoire, ses chiffres clés et les dernières nouvelles de l'industrie. Les visiteurs du Rave-Age AlphaVerse pourront regarder des vidéos, collecter des NFT et partager des expériences et du contenu liés à la culture rave et à la musique électronique. Les utilisateurs pourront organiser des événements artistiques, tels que des festivals, des concerts et des expositions autour de la culture rave et de la communauté de la musique électronique.

: Rave-Age est consacré à la communauté de la musique rave et électronique, son histoire, ses chiffres clés et les dernières nouvelles de l'industrie. Les visiteurs du Rave-Age AlphaVerse pourront regarder des vidéos, collecter des NFT et partager des expériences et du contenu liés à la culture rave et à la musique électronique. Les utilisateurs pourront organiser des événements artistiques, tels que des festivals, des concerts et des expositions autour de la culture rave et de la communauté de la musique électronique. Apex Islands : Apex AlphaVerse est un sanctuaire animalier numérique propulsé par le métaverse où le public peut acheter des œuvres d'art numériques (NFTs) basées sur des animaux puissants, vivants et disparus. Récemment, Apex Predators a vendu 1 000 animaux NFT et prévoit une vente de terrains pour permettre aux passionnés de cryptographie d'acheter des emplacements dans l'Apex AlphaVerse pour construire des maisons virtuelles, vendre des NFTs ou créer des « meutes » d'acheteurs Apex Predators partageant les mêmes idées.

Agenda Financier

• 16 septembre 2022 (08h00) : Assemblée générale – Voir convocation sur le site web

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et est en phase de lancement du monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

