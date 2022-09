English Dutch French



Nieuwe huurcontracten houden voor Intervest bezettingsgraad stabiel in logistiek segment in België.



Contracten die in 2022 op vervaldag komen of zijn opgezegd, krijgen een invulling met nieuwe huurders. Bijgevolg blijft de bezettingsgraad 100% in het logistiek segment van de portefeuille in België.

Bijlage