Genetec annonce une nouvelle version majeure de Security Center

MONTRÉAL, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui une nouvelle version majeure de sa plateforme phare de sécurité unifiée, Security Center.



Avec la version 5.11, les clients pourront accéder, de base, à tous les modules de Security Center, notamment OmnicastMC (vidéosurveillance), SynergisMC (contrôle d’accès), AutoVuMC (reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation), SipeliaMC (interphonie) et la surveillance des intrusions.

« Avec Security Center 5.11, les clients, existants ou nouveaux, peuvent désormais bénéficier dès le départ de toute la valeur qu’offre un système de sécurité. Cette offre simplifiée élimine les barrières à l'entrée pour les entreprises qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur système de sécurité et passer à un système unifié », explique Christian Morin, Vice-président Ingénierie produit et Directeur de la sécurité chez Genetec, Inc.

En plus de simplifier l’accès à l'unification, Security Center 5.11 inclut de base de nombreuses fonctionnalités puissantes, notamment l'analyse KiwiVisionMC (Privacy Protector, Comptage de personnes, Analyse vidéo de sécurité, Intégrité de la caméra), la gestion des visiteurs, des fonctions de cartographie avancées et la gestion des niveaux de menace.

Genetec Web App : la nouvelle application web de Genetec

La nouvelle version de Security Center comprend également la toute nouvelle application web Genetec Web App, une interface basée sur des cartes, portable et intuitive qui peut être déployée sur n'importe quelle machine ou appareil doté d'un navigateur moderne tel que Chrome, Safari, Firefox ou Edge. Les clients peuvent ainsi surveiller leurs installations, répondre rapidement aux incidents en temps réel, suivre des procédures guidées, collaborer avec d'autres opérateurs et gérer les titulaires de carte, où qu'ils se trouvent.

Un système de sécurité pour tous dans l'organisation

La nouvelle application web de Genetec étend la sécurité de l'entreprise au-delà du SOC (Centre des opérations de sécurité) et permet aux utilisateurs qui ne sont pas des opérateurs de sécurité traditionnels d'interagir avec la plateforme de sécurité en fonction de leur rôle et de leurs besoins. Elle peut être utilisée par un responsable de la sécurité souhaitant surveiller un site à distance, comme par une personne de la réception qui doit gérer l'accès des visiteurs, par exemple. Avec la surveillance des événements, la gestion des titulaires de carte et la gestion des incidents, Genetec Web App va au-delà de la surveillance de la sécurité, le tout dans une interface web intuitive et légère.

La création de rapports facilitée

L'application web de Genetec simplifie aussi considérablement les enquêtes sur des événements ou des incidents spécifiques dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est le lieu et le moment où ils se sont produits. Les opérateurs peuvent facilement produire des rapports sur des types d'événements spécifiques ou enquêter sur tout ce qui se passe dans une zone et une période données.

Un accès simplifié au cloud

Security Center 5.11 sera compatible avec la prochaine version de Streamvault EdgeMC. Idéalement adapté aux opérations multisites telles que celles des banques, des commerces ou des entreprises disposant de sites distants ou non gardés, Streamvault EdgeMC simplifie la migration des équipements de sécurité existants vers une architecture cloud hybride. La solution adapte les caméras pour le cloud et permet le stockage local et sécurisé des données sur des appareils gérés dans le cloud, tout en supprimant la nécessité d'une expertise IT avancée sur les sites distants.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/security-center-5-11

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2022. Genetec, Omnicast, Synergis, AutoVu, Sipelia, Streamvault Edge, KiwiVision et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e62edcc1-5f05-4bc7-9150-dee616fe95b6