Kalorienarme/-freie Süßungsmittel erhöhen nicht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

BRÜSSEL, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die International Sweeteners Association (ISA) nimmt Stellung zu der neuen Studie von Debras, Chazelas et al.1 über kalorienarme/-freie Süßungsmittel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weist darauf hin, dass es entgegen den Behauptungen dieser Studie keine kausalen Beweise dafür gibt, dass kalorienarme/-freie Süßungsmittel das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) erhöhen könnten.



Die Studie von Debras, Chazelas et al. behauptet zwar, einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von kalorienarmen/-freien Süßungsmitteln und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzuzeigen, es gibt jedoch keine Hinweise auf einen plausiblen Mechanismus, der mögliche Auswirkungen von kalorienarmen/-freien Süßungsmitteln auf die kardiometabolische Gesundheit unterstützen würde.2 Die Sicherheit aller zugelassenen kalorienarmen/-freien Süßungsmittel wurde weltweit von Gremien der Lebensmittelsicherheit bestätigt, darunter der Gemeinsame Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO)3, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)4 und die US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).5

Tatsächlich war die Aufnahme von kalorienarmen/-freien Süßungsmitteln in der NutriNet-Santé-Kohorte extrem niedrig, selbst bei den Verbrauchern mit höherem Verzehr (definiert in der Studie als Teilnehmer mit einer Süßungsmittelaufnahme über dem geschlechtsspezifischen Mittelwert der Verbraucher). Experten haben die Fähigkeit in Frage gestellt, bei derart niedrigen Verzehrsmengen einen Zusammenhang zwischen kalorienarmen/-freien Süßungsmitteln und gesundheitlichen Folgen festzustellen, und betont, dass unter solchen Umständen Störfaktoren einen größeren Einfluss haben.6 Beobachtungsstudien können aufgrund ihres Beobachtungscharakters und der Unmöglichkeit, Störfaktoren auszuschließen oder, was besonders wichtig ist, die Auswirkungen der umgekehrten Kausalität abzuschwächen, keine Ursache-Wirkungs-Beziehung herstellen.7

Im Gegensatz zur Studie von Debras, Chazelas et al. ergab eine systematische Überprüfung und Metaanalyse prospektiver Kohortenstudien, die auch Untersuchungen zu Veränderungen und Substitutionen umfasste, die den Einfluss der umgekehrten Kausalität abschwächen und konsistentere und solidere Assoziationen liefern, dass kalorienarme/-freie gesüßte Getränke bei der beabsichtigten Substitution von zuckergesüßten Getränken mit einem geringeren Risiko für koronare Herzkrankheiten und CVD-Sterblichkeit verbunden sind.8 Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Erkenntnissen aus randomisierten kontrollierten Studien, die bestätigen, dass kalorienarme/-freie Süßungsmittel keine nachteiligen Auswirkungen auf kardiometabolische Risikofaktoren wie Blutdruck, Lipidspiegel, Blutzucker und Körpergewicht haben und sogar einige Vorteile bieten, wenn sie als Ersatz für Zucker in der Ernährung verwendet werden.9,10

In einer Zeit, in der nicht-übertragbare Krankheiten wie Diabetes und Zahnerkrankungen nach wie vor zu den größten globalen Gesundheitsproblemen zählen, und angesichts der aktuellen Empfehlungen der Gesundheitsämter zur Reduzierung des gesamten Zuckerkonsums können kalorienarme/-freie Süßungsmittel bei der Schaffung eines gesünderen Ernährungsumfelds hilfreich sein. Sie bieten den Menschen eine große Auswahl an süßen Geschmacksoptionen mit wenig oder gar keinen Kalorien und können daher ein nützliches Hilfsmittel sein, wenn sie anstelle von Zucker und als Teil einer ausgewogenen Ernährung verwendet werden, um die Gesamtzucker- und Kalorienaufnahme zu reduzieren und den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren.11 Kalorienarme/-freie Süßungsmittel sind außerdem nicht durch Mundbakterien fermentierbar, was bedeutet, dass sie nicht zur Zahnentmineralisierung, einer der Gründe für Karies, beitragen.12

