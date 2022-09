Le bevande con dolcificanti con poche/senza calorie non aumentano il rischio di malattie cardiovascolari

English French German Portuguese Spanish Italian

BRUXELLES, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Associazione Internazionale Dolcificanti (ISA) risponde al nuovo studio di Debras, Chazelas et al.1 sui dolcificanti con poche/senza calorie e le malattie cardiovascolari sottolineando che, contrariamente alle affermazioni di questo studio, non vi è alcuna evidenza causale che i dolcificanti con poche/senza calorie possano aumentare il rischio di malattie cardiovascolari (MCV).



Di fatto, mentre lo studio di Debras, Chazelas et al. afferma di mostrare un'associazione tra l'assunzione di dolcificanti con poche/senza calorie e il rischio di MCV, non vi sono evidenze di un meccanismo plausibile a sostegno dei potenziali effetti dei dolcificanti con poche/senza calorie sulla salute cardiometabolica.2La sicurezza di tutti i dolcificanti con poche/senza calorie è stata confermata dagli organismi di sicurezza alimentare di tutto il mondo, tra cui il Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)3, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)4 e la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.5

In realtà, l'assunzione di dolcificanti con poche/senza calorie nella coorte NutriNet-Santé era estremamente bassa, anche per i consumatori più forti (definiti nello studio come partecipanti con un'assunzione di dolcificanti superiore alla mediana specifica per sesso tra i consumatori). È importante notare che gli esperti hanno messo in dubbio la capacità di rilevare un'associazione tra i dolcificanti con poche/senza calorie a livelli così bassi di assunzione e qualsiasi esito sanitario e hanno sottolineato che, in tali circostanze, i fattori di confusione diventano più influenti.6 Per come sono stati concepiti, gli studi osservazionali non possono stabilire una relazione di causa-effetto a causa della loro natura osservazionale e dell'impossibilità di escludere il confondimento residuo o, soprattutto, di attenuare gli effetti della causalità inversa.7

Contrariamente allo studio di Debras, Chazelas et al, una revisione sistematica e una meta-analisi di studi prospettici di coorte, comprendenti analisi di cambiamento e di sostituzione che attenuano l'influenza della causalità inversa e che forniscono associazioni più coerenti e solide, hanno rilevato che le bevande con dolcificanti con poche/senza calorie sono associate ad un rischio inferiore di malattia coronarica e di mortalità per MCV nella sostituzione prevista delle bevande zuccherate.8 Questi risultati sono in linea con le evidenze di studi randomizzati e controllati che confermano l'assenza di effetti negativi dei dolcificanti con poche/senza calorie sui fattori di rischio cardiometabolico, tra cui la pressione arteriosa, i livelli di lipidi, la glicemia e il peso corporeo e, di fatto, alcuni benefici se utilizzati in sostituzione degli zuccheri nella dieta.9,10

In un momento in cui le malattie non trasmissibili, tra cui il diabete e le malattie dentali, rimangono le principali sfide per la sanità di tutto il mondo, e alla luce delle attuali raccomandazioni di salute pubblica per ridurre l'assunzione complessiva di zuccheri, i dolcificanti con poche/senza calorie possono essere utili per creare ambienti alimentari più sani. Forniscono alle persone un'ampia scelta di opzioni al sapore dolce con poche o senza calorie, e quindi possono essere uno strumento utile, se utilizzati al posto dello zucchero e nell'ambito di una dieta equilibrata, per aiutare a ridurre l'assunzione complessiva di zucchero e calorie, nonché per gestire i livelli di glucosio nel sangue.11 I dolcificanti con poche/senza calorie, inoltre, non fermentano a contatto con i batteri orali, il che significa che non contribuiscono alla demineralizzazione dei denti, che è uno dei motivi della carie dentale.12

