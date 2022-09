TMA Precision Health e a Dante Genomics fazem parceria para ajudar crianças com doenças raras com soluções clínicas de sequenciamento do genoma inteiro

Spanish Portuguese

NOVA YORK, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Dante Genomics , líder global em genômica e medicina de precisão, anunciou hoje que fez uma parceria com a TMA Precision Health , uma empresa que tem por missão melhorar a vida de pacientes com doenças raras em todos os lugares, por meio do sequenciamento clínico do genoma inteiro para pacientes com doenças raras como o primeiro passo no diagnóstico, e tratamento de doenças com medicamentos mais personalizados.



“O fornecimento de uma sequência inteira do genoma provavelmente é a parte mais importante do cuidado de saúde de um paciente com uma doença rara, e nenhuma criança ou família deve ter que sofrer desnecessariamente por não poderem pagar por isso”, disse Joshua Resnikoff, CEO e Cofundador da TMA Precision Health. “Nossa missão é levar esse serviço àqueles que mais precisam. Estamos empolgadíssimos com a nossa parceria com a Dante Genomics para oferecer serviços de sequenciamento e interpretação genômica da mais alta qualidade aos nossos pacientes em todo o mundo.”

A Dante Genomics irá fornecer 30 mais o sequenciamento do genoma inteiro, interpretação clínica e relatórios genômicos personalizados para a rede de pacientes da TMA de mais de 3,5 milhões de pessoas que vivem com doenças raras para fins de diagnóstico.

“Tantas pessoas, especialmente crianças, sofrem de doenças raras não diagnosticadas em todo o mundo, e é essa necessidade não atendida que estamos trabalhando para atender todos os dias”, disse Andrea Riposati, CEO e cofundador da Dante Genomics. “Devemos trabalhar para acabar com o caminho tortuoso dos diagnósticos desses pacientes e reduzir o tempo do diagnóstico de anos para dias. As crianças com doenças raras, em qualquer país, merecem os melhores cuidados clínicos, e a TMA Precision Health está na fronteira para oferecer cuidados orientados para a genômica nos países com maior necessidade não atendida.”

A Dante Genomics irá utilizar os dados genômicos relacionados a esta parceria para promover pesquisas internas relacionadas à identificação de novos alvos e ao desenvolvimento de medicamentos, com o objetivo final de ir além do diagnóstico e do tratamento de doenças raras.

A TMA irá incorporar os dados desta parceria para continuar a desenvolver o maior banco de dados de doenças raras do mundo, com foco no desenvolvimento de soluções de medicina de precisão para pacientes de doenças raras em todos os lugares.

