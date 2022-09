Valstybės investicinis kapitalas UAB note programe has retained A credit rating after annual review

English Lithuanian

Valstybės investicinis kapitalas UAB informs that international credit rating Fitch ratings after performing annual review of Valstybės investicinis kapitalas UAB note programe credit rating, confirmed A credit rating.

Fitch ratings announcement in regards to Valstybės investicinis kapitalas UAB note programe credit rating affirmation.

Valstybės investicinis kapitalas UAB is a limited partner of the State Aid Fund for Business, a limited partnership, and is the vehicle for the state’s contribution to the fund. For more information please see: www.vika.lt

Robertas Vyšniauskas

Valstybės investicinis kapitalas UAB, Chief Executive Officer

Phone: +370 659 38315

E-mail: Robertas.vysniauskas@vika.lt

