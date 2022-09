L’IFIC annonce la composition de son conseil d’administration pour 2022-2023

English French

TORONTO, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) est heureux d’annoncer la composition de son conseil d’administration pour 2022-2023.



À l’occasion de son assemblée annuelle, l’IFIC a accueilli trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil : Michael Konopaski, chef de la direction, Designed Investments Ltd.; Robert Ruffolo, vice-président, Développement des affaires, PEAK Investment Services Inc.; et Oricia Smith, présidente, Gestion d’actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada.

« Je suis heureux d’accueillir ces nouveaux administrateurs au conseil d’administration de l’IFIC en ce moment emballant et important pour notre secteur, a déclaré Rick Headrick, président du conseil de l’IFIC. J’aimerais également remercier notre chef de la direction, Paul Bourque, et mes collègues administrateurs d’avoir apporté leur expertise approfondie aux discussions du secteur durant cette période très occupée d’élaboration de règles et de consultations réglementaires. »

Voici la liste complète des membres du conseil d’administration de l’IFIC pour 2022-2023 :

Rick Headrick (président), président, Gestion d’actifs Capital International (Canada)

Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, La Société de Gestion AGF Limitée (vice-présidente)

Carol Lynde (ancienne présidente du conseil), présidente et chef de la direction, Gestionnaires d’actifs Bridgehouse

John Adams, chef de la direction, Les Placements PFSL du Canada

George Aguiar, président et chef de la direction, GP Wealth Management Corporation

Kathleen C. Bock, directrice et responsable pour les Amériques, Vanguard Canada

Paul Bourque, président et chef de la direction, Institut des fonds d’investissement du Canada

Chris Boyle, vice-président principal, chef des partenariats mondiaux institutionnels, stratégiques et de courtage, Placements Mackenzie

Marie Brault, vice-présidente, Services juridiques, Affaires juridiques et réglementaires, Banque Nationale Investissements Inc. (Vice-présidente, CFIQ)

Sian Burgess, vice-présidente principale, Supervision des fonds, Fidelity Investments Canada s.r.i.

Bill Charles, président et chef de la direction, Placements mondiaux Maxfin

Nelson Cheng, chef de la direction, Sterling Mutuals

Warren Collier, directeur général, BlackRock Asset Management Canada

Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD

Stuart Graham, président et directeur général, PIMCO Canada

Duane Green, président et chef de la direction, Placements Franklin Templeton (Canada)

Éric Hallé, vice-président régional, Est du Canada, Fonds Dynamique (Président, CFIQ)

Raza Hasan, chef de la gestion des risques, Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Banque HSBC Canada

Ross Kappele, vice-président à la direction et chef, Distribution, BMO Gestion d’actifs Canada

Neal Kerr, vice-président principal et chef, Gestion d’actifs mondiale Scotia (Canada)

Michael Konopaski, chef de la direction, Designed Investments Ltd.

Jason Mackay, chef, Relations avec les intermédiaires de gestion de patrimoine, Invesco Canada

Karen McNally, vice-présidente et chef des solutions de placement, RBC Gestion mondiale d’actifs

Bill Packham, président et chef de la direction, Patrimoine Aviso

Roy Ratnavel, vice-président à la direction et chef de la distribution, Gestion mondiale d’actifs CI

Robert Ruffolo, vice-président, Développement des affaires, PEAK Investment Services Inc.

Éric-Olivier Savoie, président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements

David Scandiffio , président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC

Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada.

Leo Zerilli, chef, Gestion de patrimoine et d’actifs, Financière Manuvie

L’IFIC a également publié sa Revue de l’année , un calendrier interactif qui présente les initiatives et évènements marquants en matière de recherche, de politique et de défense des intérêts de l’IFIC au cours de la période 2021-2022.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs, afin de renforcer l’intégrité du secteur des fonds d’investissement, de favoriser la confiance du public à l’égard des fonds d’investissement et de permettre aux investisseurs d’obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

