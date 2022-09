Mathias Ross solgt til Galatasaray SK

Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2022/10

Aalborg, 8. september 2022



Aalborg Boldspilklub A/S har med øjeblikkelig virkning solgt U/21-landsholdsspiller Mathias Ross til den tyrkiske storklub Galatasaray SK. Mathias Ross tiltræder på en fireårig aftale.



Mathias Ross kom som U/13-spiller til AaB Akademiet fra partnerklubben Aalborg KFUM.



21-årige Mathias Ross havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2025.



Mathias Ross’ transfer påvirker årets resultat fra en forventning om et resultat i niveauet minus 10 til minus 15 mio. kr. til en forventning i niveauet minus 8 til minus 12 mio. kr.



Mathias Ross står noteret for 104 officielle kampe og seks scoringer for AaB og har spillet 32 ungdomslandskampe for Danmark.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Sportschef Inge André Olsen 9272 0270