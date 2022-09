TMA Precision Health und Dante Genomics gehen Partnerschaft ein, um Kindern mit seltenen Krankheiten durch klinische Lösungen für die Gesamtgenomsequenzierung zu helfen

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, gab heute seine Partnerschaft mit TMA Precision Health bekannt, einem Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben von Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern, und das Patienten mit seltenen Krankheiten die klinische Gesamtgenomsequenzierung als ersten Schritt zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten mit einer stärker personalisierten Medizin anbietet.



„Der einfache Akt der Bereitstellung einer Gesamtgenomsequenz ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der Gesundheitsversorgung für einen Patienten mit einer seltenen Krankheit, und kein Kind und keine Familie sollte unnötig leiden müssen, weil sie es sich nicht leisten können“, sagte Joshua Resnikoff, CEO und Mitgründer von TMA Precision Health. „Unsere Aufgabe ist es, diese Dienstleistung denjenigen zukommen zu lassen, die sie am dringendsten benötigen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Dante Genomics, die es uns ermöglicht, unseren Patienten auf der ganzen Welt Genomsequenzierungs- und Interpretationsdienste höchster Qualität anzubieten.“

Dante Genomics wird dem TMA-Patientennetzwerk mit mehr als 3,5 Millionen Menschen, die mit seltenen Krankheiten leben, 30X Gesamtgenomsequenzierung, klinische Interpretation und personalisierte Genomberichte zu Diagnosezwecken zur Verfügung stellen.

„Es gibt weltweit so viele Menschen, insbesondere Kinder, die an nicht diagnostizierten seltenen Krankheiten leiden; und es ist dieser ungedeckte Bedarf, der uns täglich antreibt“, so Andrea Riposati, CEO und Mitgründer von Dante Genomics. „Wir müssen darauf hinarbeiten, die diagnostische Odyssee für diese Patienten zu beenden und die Zeit bis zur Diagnose von Jahren auf Tage zu verkürzen. Kinder mit einer seltenen Krankheit, egal in welchem Land, verdienen die beste klinische Versorgung. TMA Precision Health steht an vorderster Front, um die genomikgestützte Versorgung in die Länder mit dem größten ungedeckten Bedarf zu bringen.“

Dante Genomics wird die genomischen Daten aus dieser Partnerschaft nutzen, um die interne Forschung zur Identifizierung neuer Zielstrukturen und zur Entwicklung von Medikamenten voranzutreiben, mit dem letztendlichen Ziel, über die Diagnose hinaus zur Behandlung seltener Krankheiten überzugehen.

TMA wird die Daten aus dieser Partnerschaft verwenden, um die weltweit größte Datenbank für seltene Krankheiten weiter auszubauen, mit dem Fokus auf der Entwicklung von Lösungen für die Präzisionsmedizin für Patienten mit seltenen Krankheiten überall auf der Welt.

Über TMA Precision Health

TMA Precision Health hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten mit seltenen Krankheiten weltweit eine personalisierte Versorgung und gesundheitliche Chancengleichheit zu bieten. Unser einzigartiger Zugang zu mehr als 3,5 Millionen Patienten mit seltenen Krankheiten ermöglicht es uns, auf Abruf umfassende Datensätze mit verbundenen de-identifizierten medizinischen Unterlagen und Gesamtgenomsequenzierungen zu erstellen und Patienten mit seltenen Krankheiten für klinische Studien zu identifizieren, was unseren Pharmapartnern einen Wettbewerbsvorteil bei der Erforschung neuer Erkenntnisse und der Entwicklung neuer Behandlungen für diesen Bereich mit hohem ungedecktem Bedarf bietet. Weitere Informationen finden Sie unter tmaprecisionhealth.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis zur Therapie bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Zu seinen Aktiva gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie proprietäre Prozesse, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.

Ansprechpartner:

Joshua Resnikoff

CEO von TMA Precision Health

info@tmaprecisionhealth.com

www.tmaprecisionhealth.com

Laura D’Angelo

VP Investor Relations

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com