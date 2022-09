TMA Precision Health et Dante Genomics s'associent pour aider les enfants atteints de maladies rares grâce à des solutions cliniques de séquençage de génome entier

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, 08 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec TMA Precision Health, une société dont la mission est d'améliorer la vie des patients atteints de maladies rares partout dans le monde, en offrant un séquençage clinique de génome entier aux patients atteints de maladies rares en tant que première étape dans le diagnostic et le traitement des maladies avec un médicament plus personnalisé.



« Le simple fait de fournir une séquence de génome entier est probablement l'élément le plus important des soins de santé pour un patient souffrant d'une maladie rare, et aucun enfant ni aucune famille ne devrait avoir à souffrir inutilement par manque de moyens », a déclaré Joshua Resnikoff, PDG et cofondateur de TMA Precision Health. « Notre mission est d'apporter ce service à ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes ravis de nous associer à Dante Genomics pour proposer à nos patients du monde entier des services de séquençage et d'interprétation génomiques de la plus haute qualité. »

Aux fins de diagnostic, Dante Genomics fournira le séquençage de génome entier 30X, une interprétation clinique et des rapports génomiques personnalisés au réseau de patients de TMA, qui comporte plus de 3,5 millions de personnes atteintes de maladies rares.

« Il y a tellement de personnes, en particulier des enfants, qui souffrent de maladies rares non diagnostiquées dans le monde entier, et c'est ce besoin non satisfait que nous nous efforçons de satisfaire chaque jour », a déclaré Andrea Riposati, PDG et cofondateur de Dante Genomics. « Nous devons travailler pour mettre fin à tout périple diagnostique pour ces patients et réduire le temps de diagnostic de plusieurs années à plusieurs jours. Les enfants atteints d'une maladie rare, dans n'importe quel pays, méritent les meilleurs soins cliniques, et TMA Precision Health est proche d'apporter des soins génomiques aux pays ayant les besoins insatisfaits les plus élevés. »

Dante Genomics utilisera les données génomiques liées à ce partenariat pour faire progresser la recherche interne associée à l'identification de nouvelles cibles et au développement de médicaments dans le but ultime d'aller au-delà du diagnostic pour le traitement des maladies rares.

TMA intégrera les données issues de ce partenariat afin de continuer à développer la plus grande base de données sur les maladies rares au monde, en mettant l'accent sur le développement de solutions de médecine de précision pour les patients atteints de maladies rares partout dans le monde.

À propos de TMA Precision Health

TMA Precision Health a pour mission de fournir des soins personnalisés et une équité en santé aux patients souffrant de maladies rares dans le monde entier. Notre accès unique à plus de 3,5 millions de patients atteints de maladies rares nous permet de créer à la demande des ensembles de données complets de dossiers médicaux anonymisés appariés et de séquençage génomique complet, et d'identifier les patients souffrant de maladies rares pour les essais cliniques, donnant ainsi à nos partenaires pharmaceutiques un avantage concurrentiel lors de la recherche de nouvelles informations et du développement de nouveaux traitements dans ce domaine des besoins insatisfaits d'importance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter tmaprecisionhealth.com et suivez-vous sur LinkedIn.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contacts :

Joshua Resnikoff

PDG de TMA Precision Health

info@tmaprecisionhealth.com

www.tmaprecisionhealth.com

Laura D'Angelo

Vice-présidente des relations avec les investisseurs

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com