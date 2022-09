Nasce la collaborazione tra TMA Precision Health e Dante Genomics, per aiutare i bambini affetti da malattie rare mediante soluzioni cliniche di sequenziamento dell’intero genoma

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato oggi la collaborazione con TMA Precision Health, azienda che si propone di migliorare la vita dei pazienti affetti da malattie rare in tutto il mondo mettendo a loro disposizione soluzioni cliniche di sequenziamento dell’intero genoma come primo passo verso la diagnosi e il trattamento delle singole patologie mediante cure più personalizzate.



“Il semplice atto di fornire una sequenza genomica completa, per un paziente affetto da una malattia rara è forse la soluzione più importante e innovativa in termini di assistenza sanitaria; nessun bambino o famiglia dovrebbe soffrire inutilmente solo perché non dispone dei mezzi sufficienti,” ha dichiarato Joshua Resnikoff, CEO e co-fondatore di TMA Precision Health. “La nostra missione è offrire questo servizio alle persone che ne hanno più bisogno. Siamo entusiasti di collaborare con Dante Genomics e di poter mettere a disposizione dei nostri pazienti in tutto il mondo servizi di sequenziamento genomico e di interpretazione genomica di primissima qualità.”

Dante Genomics fornirà alla rete di pazienti TMA, composta da più di 3,5 milioni di persone che convivono con malattie rare, servizi di sequenziamento dell’intero genoma (con copertura 30X) e di interpretazione clinica, oltre a report genomici personalizzati, per finalità di diagnosi.

“Moltissime persone in tutto il mondo, soprattutto bambini, soffrono di malattie rare non diagnosticate; ogni giorno, noi cerchiamo di arginare questa esigenza insoddisfatta,” ha dichiarato Andrea Riposati, CEO e co-fondatore di Dante Genomics. “Dobbiamo impegnarci per porre fine all’odissea diagnostica che questi pazienti si trovano ad affrontare e far sì che il tempo di formulazione della diagnosi si riduca, da interi anni a giorni. I bambini affetti da malattie rare, in qualsiasi Paese, meritano di ricevere le cure cliniche migliori e TMA Precision Health è all’avanguardia nel fornire cure basate sull’analisi genomica nei Paesi in cui questa esigenza insoddisfatta è più impellente.”

Dante Genomics utilizzerà i dati genomici acquisiti nell’ambito di questa partnership per corroborare la ricerca interna correlata all’identificazione di nuovi obiettivi e allo sviluppo di nuovi farmaci, con l’obiettivo finale di andare oltre la diagnosi e consentire il trattamento delle malattie rare.

TMA incorporerà i dati acquisiti nell’ambito di questa partnership allo scopo di arricchire ulteriormente il più grande database sulle malattie rare esistente al mondo, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni di medicina di precisione per i pazienti affetti da malattie rare, ovunque si trovino.

Informazioni su TMA Precision Health

TMA Precision Health ha una missione: garantire cure personalizzate ed equità in tema di salute a tutti i pazienti affetti da malattie rare, su scala globale. Il nostro accesso privilegiato a una rete di più di 3,5 milioni di pazienti con malattie rare ci consente di ottenere su richiesta set di dati completi, abbinando cartelle mediche prive di elementi identificativi alle tecniche di sequenziamento dell’intero genoma, per individuare i pazienti con malattie rare idonei per gli studi clinici; ciò offre un deciso vantaggio competitivo ai nostri partner del settore farmacologico, alla ricerca di nuove informazioni e impegnati nello sviluppo di nuovi trattamenti in quest’area caratterizzata da esigenze insoddisfatte particolarmente critiche. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web tmaprecisionhealth.com e seguiteci su LinkedIn.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un’azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull’intelligenza artificiale. L’azienda utilizza la propria piattaforma per fornire migliori risultati ai pazienti, che vanno dalla diagnostica alle terapie, con risorse che includono uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio su scala industriale al sequenziamento genomico.

