TMA Precision Health en Dante Genomics werken samen om kinderen met zeldzame ziekten te helpen met klinische oplossingen voor sequentiebepaling van het volledige genoom

NEW YORK, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics een wereldwijde leider in genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag zijn partnerschap aan met TMA Precision Health, een bedrijf met een missie om het leven van patiënten met zeldzame ziekten overal te verbeteren, door klinische whole genome sequencing aan te bieden aan patiënten met zeldzame ziekten als de eerste stap in de diagnose en behandeling van ziekten met meer gepersonaliseerde geneeskunde.



“De sequentie van het volledige genoom is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van de gezondheidszorg voor een patiënt met een zeldzame ziekte, en geen enkel kind of gezin zou onnodig moeten lijden omdat ze het niet kunnen betalen”, aldus Joshua Resnikoff, CEO en medeoprichter van TMA Precision Health. “Onze missie is deze dienst toegankelijk te maken voor de mensen die dit het meest nodig hebben. We zijn verheugd om met Dante Genomics samen te werken en onze patiënten over de hele wereld de beste diensten voor genomische sequencing en interpretatie te kunnen bieden.”

Met het oog op diagnose zal Dante Genomics 30X whole genome sequencing, klinische interpretatie en gepersonaliseerde genomicarapporten leveren aan TMA's patiëntennetwerk van meer dan 3,5 miljoen mensen die leven met zeldzame ziekten.

“Er zijn wereldwijd zoveel mensen, vooral kinderen, die lijden aan zeldzame ziekten zonder diagnose, en het is deze onvervulde behoefte waar wij ons elke dag voor inzetten”, aldus Andrea Riposati, CEO en medeoprichter van Dante Genomics. “We moeten ons inspannen om een einde te maken aan de diagnostische lijdensweg voor deze patiënten en de tijd die nodig is om een diagnose te stellen te beperken van jaren tot dagen. Kinderen met een zeldzame ziekte, in welk land dan ook, verdienen de beste klinische zorg, en TMA Precision Health staat voorop om genomisch gestuurde zorg te brengen naar de landen waar de nood het hoogst is.”

Dante Genomics zal de genomische gegevens van dit partnerschap gebruiken voor intern onderzoek naar de identificatie van nieuwe targets en de ontwikkeling van geneesmiddelen, met het uiteindelijke doel om van diagnose tot behandeling van zeldzame ziekten over te gaan.

TMA zal de gegevens van dit partnerschap gebruiken om de grootste database over zeldzame ziekten ter wereld verder te laten groeien, met de nadruk op de ontwikkeling van oplossingen voor precisiegeneeskunde voor patiënten met zeldzame ziektes wereldwijd.

Over TMA Precision Health

TMA Precision Health is op een missie om wereldwijd gepersonaliseerde zorg en gelijke kansen voor patiënten met zeldzame ziekten te bieden. Onze unieke toegang tot meer dan 3,5 miljoen patiënten met zeldzame ziekten stelt ons in staat om op verzoek uitgebreide datasets van gekoppelde, geanonimiseerde medische dossiers en volledige genomische sequencing samen te stellen en patiënten met een zeldzame ziekte te identificeren voor klinische studies, waardoor onze farmaceutische partners een concurrentievoordeel hebben bij het onderzoek naar nieuwe inzichten en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor dit gebied waar de nood het hoogst is. Ga naar tmaprecisionhealth.com voor meer informatie en volg ons op LinkedIn.

Over Dante Genomics

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

