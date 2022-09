Jitterbit connaît une forte dynamique commerciale au premier semestre 2022, élargit sa base d'employés et son écosystème de partenaires pour répondre à la demande croissante

French German Portuguese Spanish

ALAMEDA, Californie, 09 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , la société de transformation d'API, a annoncé aujourd'hui une croissance substantielle au cours du premier semestre de son exercice fiscal. En tant que l'un des principaux fournisseurs dans l'univers des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS), Jitterbit a connu une forte demande pour ses solutions en tant que catalyseur crucial de l'hyperautomatisation. Pour répondre à cette demande, la société a réalisé de multiples acquisitions, élargi son réseau de partenaires à travers le monde et fourni des avancées technologiques uniques et nouvelles qui ont rapproché de manière transparente le développement d'applications low-code avec les technologies d'intégration.



Portée mondiale, Technologies avancées

Jitterbit a étendu sa portée mondiale et ses offres technologiques grâce à l'acquisition de Wevo au Brésil, de eBridge Connections au Canada et de PrimeApps en Turquie, et a intégré avec succès les employés et les technologies en un temps record.

Wevo a rapidement développé la portée de Jitterbit en Amérique latine, attirant ainsi plus de 130 nouveaux clients d'entreprise et plus de 20 partenaires technologiques régionaux, fournissant plus de 200 terminaux et connecteurs à des applications et services tels que MercadoLibre, PicPay, VTEX et Zenvia pour aider les clients de Jitterbit à mener leurs activités de manière transparente au-delà des frontières.

eBridge Connections permet à Jitterbit de fournir la plateforme iPaaS la plus avancée du marché avec des capacités d'intégration de commerce électronique et d'entreprise à entreprise (B2B) aidant les clients à accélérer leurs transformations numériques et à réaliser des gains de temps considérables pour donner aux entreprises une perspective client enrichie à 360°. L'acquisition a également permis à Jitterbit de fournir une intégration transparente aux points de vente qui utilisent l'échange de données informatisé (EDI) pour effectuer des transactions avec des partenaires tels que Best Buy, Costco, Kroger, Lowe’s, Target, The Home Depot et Walmart.

Suite à l'ajout de PrimeApps, un innovateur de plateforme d'applications low-code (LCAP), Jitterbit a étendu les capacités de sa plateforme Harmony et mis sur le marché App Builder , un outil de développement d'applications low-code qui tire parti de l'intégration pour aider les organisations à créer, déployer et maintenir rapidement des applications web et mobiles pour soutenir leurs activités. L'ajout d'App Builder au sein de la plateforme Harmony apporte un certain nombre d'avantages, y compris l'hyperautomatisation des flux de travail, qui permet aux entreprises d'automatiser les processus de bout en bout et d'augmenter la productivité en réduisant les points de contact des processus jusqu'à 90 %. Jitterbit propose une plateforme unifiée qui permet aux utilisateurs de créer des intégrations à l'aide de l'iPaaS de la société, d'exposer ces intégrations via une interface de programmation d'applications (API) à l'aide du gestionnaire API de Jitterbit, puis de créer des applications à l'aide de son LCAP.



Au sein de la plateforme Harmony, Jitterbit a également apporté des améliorations à Jitterbit Cloud Studio et à no-code Connector Builder. Dans Cloud Studio, la société s'est développée pour atteindre des milliers d'utilisateurs qui ont réussi la transition vers une plateforme de conception d'intégration basée sur un navigateur natif dans le cloud. Les connecteurs de Jitterbit ont doublé, avec plus de 30 % d'ajout supplémentaire au cours du premier semestre 2022. La quasi-totalité de la base d'installation de la société se trouve aujourd'hui sur Cloud Studio.

Réussite des clients et des partenaires

Jitterbit a développé sa vaste liste de clients, des entreprises mondiales aux petites et moyennes entreprises et organisations, en attirant de nouveaux clients et en élargissant les relations existantes avec des entreprises telles que CancerLinQ, FedEx, Fujifilm, Nestlé, Pfizer, Université de Pittsburgh, WEX et Wiley. Jitterbit a renforcé ses équipes de support client de 185 % d'une année sur l'autre (YoY), a réalisé une fidélisation brute de la clientèle de près de 90 % et une fidélisation nette de 105 %, ce qui témoigne de sa réputation de longue date d'excellent service client.

Jitterbit a multiplié les partenariats avec les leaders mondiaux de la catégorie au cours du premier semestre de l'année, amenant la société à attirer près de 50 nouveaux partenaires. Le nouveau chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) et les transactions de la société ont augmenté de 93 % et 94 % respectivement. L'activité de parrainage des partenaires de Jitterbit a augmenté de 117 % en glissement annuel.

Leadership et Expansion des employés

Jitterbit a nommé Avner Alkhas au poste de directeur financier, Jeremy Parker au poste de directeur de l'exploitation, et Colin Lillywhite au poste de directeur général de la région Asie-Pacifique (APAC) afin de stimuler de nouvelles opportunités de croissance et de nouvelles parts de marché. Au cours des derniers mois, Jitterbit comptait 500 employés, doublant presque sa base d'employés.

« Notre portefeuille d'acquisitions stratégiques a conduit à une expansion significative des employés, à un développement mondial et à des avancées technologiques qui nous ont aidés à dépasser de loin nos concurrents », a déclaré George Gallegos, PDG de Jitterbit. « En ce qui concerne les deux prochains trimestres, nous sommes bien positionnés pour évoluer car nous continuons à fournir les intégrations et les connexions les plus importantes pour répondre à la demande des clients dans des domaines cruciaux, tels que l'expérience client et le commerce électronique, étendre notre offre App Builder low-code à plus de clients et répondre à une forte demande dans les régions mondiales à forte croissance. »

Reconnaissance de l'industrie

La dynamique de Jitterbit a également été soulignée par plusieurs prix décernés à la société. Les Stevie 20th Annual American Business Awards ont reconnu le service client de Jitterbit comme un Silver Stevie Winner dans la catégorie service client de l'année. Le service client de Jitterbit a amélioré ses évaluations de satisfaction de la clientèle, dépassant les concurrents mesurés à partir des retours directs des clients et des leaders du secteur tels que Gartner, Forrester et G2. La plateforme Harmony de Jitterbit a été nommée finaliste dans la meilleure catégorie iPaaS pour la 37e cérémonie annuelle des CODiE Awards de la Software & Information Industry Association (SIIA).

Jitterbit a été reconnue comme médaillé d'or et leader dans le rapport 2022 Data Integration and iPaaS Data Quadrant de SoftwareReviews, une division de la société de recherche et de conseil en informatique Info-Tech Research Group. La société a également été classée n° 1 par G2 dans les catégories du rapport Grid du printemps 2022 pour l'iPaaS d'entreprise mondiale, y compris la meilleure convivialité, la plus implémentable et les meilleurs résultats. Dans le rapport, Jitterbit a été classée n° 1 pour les relations EDI dans la catégorie des entreprises mondiales.

