Jitterbit vê forte impulso nos negócios no primeiro semestre de 2022, expande a base de funcionários e o ecossistema de parceiros para atender à crescente demanda

ALAMEDA, Calif., Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Jitterbit , empresa de transformação de APIs, anunciou hoje que teve um crescimento substancial no primeiro semestre do ano fiscal. Como um dos principais provedores no espaço de plataforma de integração como serviço (iPaaS), a Jitterbit teve uma alta demanda das suas soluções como um facilitador crucial da hiperautomação. Em suporte à essa demanda, a empresa fez várias aquisições, aumentou sua rede de parceiros em todo o mundo e entregou avanços exclusivos de novas tecnologias com o desenvolvimento de aplicativos low-code juntamente com tecnologias de integração.



Alcance Global, Tecnologias Avançadas

A Jitterbit expandiu seu alcance global e ofertas de tecnologia por meio das aquisições de Wevo eBridge Connections no Brasil, no Canadá e PrimeApps na Turquia, e integrou com sucesso os funcionários e as tecnologias em tempo recorde.

A Wevo aumentou rapidamente o alcance da Jitterbit na América Latina, trazendo mais de 130 novos clientes corporativos e mais de 20 parceiros regionais de tecnologia, fornecendo mais de 200 endpoints e conectores para aplicativos e serviços como MercadoLivre, PicPay, VTEX e Zenvia para ajudar os clientes da Jitterbit a realizar negócios de forma integrada além das fronteiras.

O eBridge Connections permite que a Jitterbit forneça a plataforma iPaaS mais avançada do mercado com recursos de integração de e-commerce e business-to-business (B2B), ajudando os clientes a acelerar suas transformações digitais e obter grandes eficiências de tempo para dar às empresas uma visão rica do Customer 360. A aquisição também permitiu que a Jitterbit fornecesse integração perfeita com pontos de venda que usam o intercâmbio eletrônico de dados (EDI) para fazer transações com parceiros como Best Buy, Costco, Kroger, Lowe 's, Target, The Home Depot e Walmart.

Com a adição do PrimeApps, uma inovadora plataforma de aplicativos low-code (LCAP), a Jitterbit expandiu os recursos da sua plataforma Harmony, lançando no mercado o App Builder , uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos low-code que aproveita a integração para ajudar as organizações a criar, implantar e manter rapidamente aplicativos com base na web e em dispositivos móveis para apoiar seus negócios. A adição do App Builder à plataforma Harmony oferece uma série de benefícios, incluindo a hiperautomação do fluxo de trabalho, permitindo que as empresas automatizem os processos de ponta a ponta e aumentem a produtividade, por meio da redução dos pontos de contato do processo em até 90%. A Jitterbit oferece uma plataforma unificada que permite que os usuários criem integrações usando o iPaaS da empresa, exponham essas integrações por meio de uma interface de programação de aplicativos (API) usando o API Manager da Jitterbit e, em seguida, criem aplicativos usando seu LCAP.



Na plataforma Harmony, a Jitterbit também fez melhorias no Jitterbit Cloud Studio e no No-Code Connector Builder. No Cloud Studio, a empresa ampliou para milhares de usuários que fizeram a transição com sucesso para uma plataforma de design de integração com base em navegador nativo de nuvem. Os conectores da Jitterbit dobraram, com mais de 30% a mais sendo adicionados no primeiro semestre de 2022. Quase toda a base de instalação da empresa está no Cloud Studio hoje.

Sucesso do Cliente e Parceiro

A Jitterbit ampliou sua extensa lista de clientes, de empresas e organizações globais, pequenas e médias, com a conquista de novos clientes e expansão das relações existentes com empresas como CancerLinQ, FedEx, Fujifilm, Nestlé, Pfizer, University of Pittsburgh, WEX e Wiley. A Jitterbit ampliou suas equipes de suporte ao cliente em 185% em relação ao ano anterior (YoY), com uma retenção bruta de clientes de quase 90% e uma retenção líquida de 105%, um testemunho da sua reputação de longa data pelo excelente atendimento ao cliente.

A Jitterbit aumentou as parcerias com líderes globais no primeiro semestre do ano, levando a empresa a atrair quase 50 novos parceiros. A receita recorrente anual (ARR) de vendas indiretas de parceiros novos e expandidos da empresa e de transações comerciais aumentaram 93% e 94%, respectivamente. As transações oriundas de indicação de parceiros da Jitterbit aumentaram 117% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Liderança e Expansão de Colaboradores

A Jitterbit nomeou Avner Alkhas como diretor financeiro, Jeremy Parker como diretor operacional e Colin Lillywhite como diretor administrativo da região Ásia-Pacífico (APAC) para liderar novas oportunidades de crescimento e de participação no mercado. Nos últimos meses, a Jitterbit alcançou um total de 500 funcionários, quase dobrando sua base.

“Nosso portfólio de aquisições estratégicas levou resultou em uma expansão significativa dos funcionários, expansão global e avanços tecnológicos que nos ajudaram a superar os concorrentes”, disse George Gallegos, CEO da Jitterbit. “Quanto aos próximos dois trimestres, estamos bem-posicionados para escalar à medida que continuamos a fornecer integrações e conexões mais importantes para atender à demanda do cliente em áreas cruciais, como experiência do cliente e comércio eletrônico, estender nossa oferta low-code do App Builder a mais clientes e atender à forte demanda em regiões globais de alto crescimento.”

Reconhecimento da Indústria

O momento da Jitterbit também pode ser observado pelos vários prêmios que a empresa recebeu. O Stevie 20th Annual American Business Awards reconheceu o departamento de atendimento ao cliente da Jitterbit com o prêmio Silver Stevie na categoria departamento de atendimento ao cliente do ano. O departamento de atendimento ao cliente da Jitterbit aprimorou suas classificações de satisfação do cliente, superando os concorrentes, de acordo com o feedback direto do cliente e de líderes do setor, como Gartner, Forrester e G2. A plataforma Harmony da Jitterbit foi finalista na categoria de melhores da iPaaS do 37º Annual CODiE Awards da Software & Information Industry Association (SIIA).

A Jitterbit foi escolhida líder e recebeu medalha de ouro no 2022 Data Integration and iPaaS Data Quadrant da SoftwareReviews, uma divisão do Info-Tech Research Group, um grupo de pesquisa e consultoria de TI . A empresa também foi classificada em 1º lugar pela G2 nas categorias Spring 2022 de iPaaS corporativo global, incluindo melhor usabilidade, mais implementável e melhores resultados. No relatório, a Jitterbit foi classificada como Nº 1 em relacionamentos EDI na categoria empresa global.

Sobre a Jitterbit, Inc.

A Jitterbit, empresa de transformação de APIs, torna mais rápido e fácil para as empresas explorar dados de qualquer fonte, capacitando-as a inovar rapidamente e tomar decisões mais rápidas e eficazes. A plataforma de integração Jitterbit Harmony API e as soluções API360 viabilizam que as empresas conectem rapidamente aplicativos SaaS, on-premise e na nuvem, e infundam inteligência instantaneamente em qualquer processo dos negócios. Para mais informação, visite www.jitterbit.com ou siga-nos no LinkedIn ou @Jitterbit no Twitter.

Contato:

jitterbit@bocacommunications.com