VGP NV: Fitch Herbevestigt kredietbeoordeling VGP; Opname VGP Aandelen in GPR250

9 september 2022, 07:00 CET, Antwerpen, België: Het ratingbureau Fitch Ratings ('Fitch') heeft de kredietbeoordeling voor VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van kwalitatief hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, herbevestigd met langetermijnrating en ‘senior unsecured’ op 'BBB-'. De vooruitzichten voor de rating zijn stabiel.

Voor meer details verwijzen wij u naar het persbericht van Fitch op de website van het ratingbureau: https://www.fitchratings.com/.

Daarnaast kondigde Global Property Research (‘GPR’) de opname aan van VGP-aandelen in de GPR 250 Index Series na de laatste kwartaalbeoordeling. De wijziging zal ingaan bij de start van de handel op maandag 19 september 2022.

De GPR 250 Index Series is een free float gewogen index die de prestaties volgt van de 250 meest liquide vastgoedondernemingen wereldwijd. De bedrijven worden geselecteerd op basis van het handelsvolume in US-dollar van het aandeel in de afgelopen 12 maanden.

Meer informatie vindt u op www.globalpropertyresearch.com.





OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 11,31 miljoen m2. De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE’s in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van € 2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl

