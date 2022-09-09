股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Missfresh Limited 的投資者調查索償事宜 – MF

紐約, Sept. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Missfresh Limited (「Missfresh」 或「公司」) (NASDAQ: MF) 的投資者調查索償事宜。建議此類投資者聯絡 Robert S. Willoughby ｜電郵：newaction@pomlaw.com 或電話：888-476-6529 內線 7980。



調查涉及 Missfresh 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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在 2021 年 6 月 25 日或前後，Missfresh 進行了首次公開招股（「IPO」），以每股 13.00 美元的價格出售了約 2,100 萬股美國預託證券（「ADS」）。

2022 年 4 月 29 日，Missfresh 向美國證券交易委員會提交了 12b-25 表格的延遲提交通知，宣佈 Missfresh 將無法及時提交其 2021 年表格 20-F 的年度報告，原因是「對某些事項進行內部審查，包括與公司與某些第三方企業之間的交易有關的事項。」 受此消息影響，Missfresh 的美國預託證券每股下跌 0.068 美元，或 13.2%，收市為每股 0.448 美元。

之後在 2022 年 5 月 24 日，Missfresh 披露，公司無法在延長的截止日期前提交 2021 年的年度報告，其「主要原因是公司無法完成截至 2021 年 12 月 31 日財政年度的公司財務報表審計」。受此消息影響，Missfresh 的美國預託證券在接下來的兩個交易日中每股下跌 0.018 美元，或 9.7%，在 2022 年 5 月 26 日每股美國預託證券收市價為 0.167 美元。

最終，Missfresh 在 2022 年 7 月 1 日發佈了名為「Missfresh 宣佈實質性完成審計委員會主導的獨立內部審查」，其中披露，除其他外，公司的審查「確定了某些交易…表現出可疑交易的特徵，例如供應商與客戶之間未公開的關係、不同的客戶或供應商共享相同的聯絡資料，以及／或缺乏支援物流資訊。」因此，「與 2021 年這些報告期間相關的某些收入可能不準確記錄在公司的財務報表中。」

Pomerantz 事務所在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎均設有辦事處，被公認為是公司、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂尖律師事務所之一。Pomerantz 事務所由已故集體訴訟律師事務所院長 Abraham L. Pomerantz 創立，開創了證券集體訴訟領域。超過 80 年後的今天，Pomerantz 事務所繼續傳承公司的傳統，為證券欺詐、違反信託義務及公司不當行為的受害者的權利而戰。該公司已代表集體成員追回了數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomerantzlaw.com 。